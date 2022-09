Jedan tag za Srbiju, Severnu Makedoniju i Albaniju koristiće se od kraja septembra

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović razgovarao je danas sa makedonskim ministrom saobraćaja i veza Blagojem Bočvarskim o zajedničkim infrastrukturnim projektima, ali i o Open Balkan elektronskoj naplati putarine na auto-putevima zemalja članica Inicijative, koja će početi da se koristi do kraja septembra.

„Open Balkan ETC sistem je u test fazi i do kraja septembra krećemo sa upotrebom jednog TAG-a između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Bilo koji korisnik ETC naplate u bilo kojoj zemlji u okviru Inicijative „Otvoreni Balkan“ moćiće samo sa jednim TAG-om da plaća putarinu u svim ostalim zemljama“, naveo je Momirović.

(Tanjug)

