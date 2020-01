Jednom prijavom u registar, bez poziva nasrtljivih trgovaca

BEOGRAD – Građani koje nastrljivi trgovci pozivaju telefonom i nude im proizvode i usluge moći će da spreče česte promotivne pozive prijavom tih prodavaca u registar „Ne zovi“, predviđeno je Nacrtom zakona o zaštiti potrošača koji se nalazi u javnoj raspravi.

Rukovodilac sektora za Zaštitu potrošača u Ministarstvu, trgovine, turizma i telekomunikacije Višnja Rakić podseća da je to ministarstvo tokom javne rasprave kao i putem sredstava javnog informisanja u više navrata obaveštavalo javnost o tome da se priprema donošenje novog Zakona o zaštiti potrošača.

Registar „Ne zovi“ je jedna od važnijih novina za koju se očekuje da će doneti veliku korist potrošačima, odnosno sprečiti neželjene pozive trgovaca bolje nego kako je to do sada predviđeno, objašnjava Rakić.

Potrošači koji ne žele da ih trgovci uznemiravaju telefonom biće u prilici da se preko svog operatera prijave u registar „Ne zovi“ i jednim pozivom će biti obuhvaćene sve kompanije koje nude svoje usluge putem telefona.

Registar „Ne zovi“ vodiće Regulatorno telo za elektronske komunikacije RATEL-a, i nalaziće se na njihovom sajtu uz obaveznu zaštitu ličnih podataka potrošača, rekla je Rakić za Tanjug.

Osim ove opcije, u cilju pružanja saveta i pomoći, građani će moći da se obrate nadležnoj tržišnoj inspekciji i regionalnim savetovalištima za potrošače, a čiji se kontakt podaci nalaze na zvaničnoj internet stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Potrošači svoj prigovor mogu izjaviti i elektronski, putem Nacionalnog registra potrošačkih prigovora (NRPP), koji je takođe dostupan na zvaničnoj internet stranici ministarstva.

Resorno ministarstvo, inače, preko nadležnih tržišnih inspektora obavlja nadzor nad primenom Zakona o zaštiti potrošača.

Ovim zakonom je predviđena mogućnost izricanja prekršajnih naloga za trgovce koji pozivaju potrošače čiji su brojevi uneti u navedeni registar.

Za pravna lica predviđene su prekršajne kazne od 50.000 dinara, odgovorno lice u preduzeću novčanom kaznom u iznosu od 8.000 dinara, odnosno, preduzetnik kaznom u iznosu od 30.000 dinara.

Ukoliko trgovac ne postupi po prekršajnom nalogu, predviđene su znatno oštrije kazne u iznosu od 300.000 do 2.000.000 dinara za firmu, dok je za odgovorno lice u preduzeću kazna od 50.000 do 150.000 dinara.

Za preduzetnike je predviđena kazna u rasponu od 50.000 do 500.000 dinara, navela je Rakić.

