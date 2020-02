Jubilej kompanije Nestle: Iz Srbije u 40 zemalja sveta

BEOGRAD – Kompanija Nestle (Nestlé), svetski lider u proizvodnji hrane i pića, sinoć je obeležila 15 godina poslovanja u Srbiji, a prema rečima direktorke farbike u Surčinu Tanje Žigić, ona godišnje proizvede 15.000 tona proizvoda pod dobro poznatim brendovima C, Maggi i Thomy.

Na svečanosti u Kraljevskom dvoru, menadžment kompanije, čije je sedište u Švajcarskoj i koja dnevno u svetu proda više od milijardu proizvoda, istakao je značaj novih projekata u Srbiji, sa akcentom na one izuzetno zdrave, i s ponosom podsetio na kontinuirana ulaganja u lokalnu zajednicu i stvaranje zajednickih vrednosti.

Od 2011. kada je fabrika u Surčinu postala deo porodice Nestle, uloženo je više od 16 miliona evra u opremu, kapacitete i razvoj proizvoda, rekla je Žigićeva.

Dodala je da je nedavno proširenje kapaciteta fabrike u Surčinu sa dve nove proizvodne linije dovelo do izvoza proizvoda u 40 zemalja.

„Fabrika u Surčinu postala je 2017. visoko produktivna fabrika i po performansama deo takozvane Lige šampiona, čime je pokazano da u relativno kratkom perodu s kvalitetom kadrova u Srbiji možemo postići izvanredne rezultate“, rekla je Žigićeva.

Ukupno ulaganje kompanije u opremu iznosilo je 2,3 miliona evra, zahvaljujuci čemu je prizvodnja povećana za 25 odsto, proizvodni asortiman proširen sa 100 novih artikala i otvorena su nova radna mesta.

Direktorka kompanije Nestle za jugoistočno evropsko tržište Jana Mihajlova rekla je da je ponosna na istoriju kompanije dužu od 150 godina i na odlučnost, posvećenost i pionirski duh zaposlenih.

Veliko nam je zadovoljstvo što fabrika u Surčinu, koja je posluje devet godina, proizvodi ne samo za Srbiju već i za region, zemlje zapadne Evrope i Rusiju, rekla je Mihajlova i potvrdila da je kompanija posvećena razvoju poslovanja u Srbiji na duge staze.

Nestle Adriatik u Srbiji zapošljava više od 500 ljudi. Kompanija osim stvaranja dodate vrednosti za lokalnu zajednicu ulaže u zaštitu prirodne sredine.

Kompanija je u decembru, kako je navela Žigićeva, postala prva fabrika u Srbiji koja je ostvarila cilj nultog uticaja na životnu sredinu, što znači da nijedan gram otpada neće završiti na deponijama, već će biti recikliran.

Prema rečima direktorke komunikacija za jugoistočnu Evropu, jadranski region, Rumuniju i Bugradsku Neli Angelove, Nestle Srbija je ponosna jer je za osam godina uložila 500.000 evra u obrazovanje više od 33.000 đaka na temu značaja pravilne ishrane i fizičke aktivnosti.

Angelova je u izjavi za Tanjug najavila da je cilj kompanije da poveća broj dece koja o zdravim navikama uče u okviru porojekta „Zdravo Rastimo“ kako bi u narednih godinu, godinu i po dana obuhvatio još 18.000 đaka.

Komercijalni direktor kompanije za Srbiju, Severnu Makedoniju i Crnu Goru Dejan Maslinko izrazio je zadovoljstvo što njeni proizvodi dolaze do svakog potrošača u svim gradovima i selima u Srbiji.

„Vrednim radom i trudom postali smo prvi izbor u raznim kategorijama, kao što su NESCAFÉ i kultni Začin C. Planiramo povećanje prodaje sa inovacijama kao temeljom uspešnog rasta, i to se odnosi na celokupan Nestlé portfolio koji je omiljen među potrošačima – od hrane za bebe, preko kulinarskog i konditorskog programa, pa sve do hrane za kućne ljubimce“, rekao je Maslinko.

Menadžment kompanije zajednički je poručio da će Nestlé nastaviti da doprinosi boljitku srpske ekonomije i lokalne zajednice, kako bi Srbija bila bolje mesto za život i rad.

Kompanija posebnu pažnju posvećuje mladim profesionalcima i dualnom obrazovanu, ističu u kompaniji.

(Tanjug)