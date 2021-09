Jugoistočna Azija gubi 28 biliona $ ako ne smanji emisiju

NJUJORK – Privreda jugoistočne Azije mogla bi da izgubi bilione dolara u narednih 50 godina ako region ne preduzme mere za značajno smanjenje emisije ugljenika, upozorava se u studiji revizorsko-konsultantske kompanije Dilojt.

Region se, u stvari, nalazi na prekretnici i mogao bi da pretvori taj trošak u svoju šansu, navodi se u izveštaju.

Ako jugoistočna Azija pojača napore u borbi protiv klimatskih promena i brzo smanji emisije, mogla bi da ostvari ekonomsku dobit od 12,5 biliona dolara u sadašnjoj provvrednosti, s prosečnim rastom BDP-a od 3,5 posto godišne u narednih pola veka, ocenjuje ova konsultantska kuća, prenosi CNBC.

„Time bi se ne samo izbegle najgore posledice klimatskih promena, već i stvorile mogućnosti prosperitetnog dugoročnog ekonomskog rasta jugoistočne Azije i sveta“, ističe Dilojt.

Međutim, ako se to ne učini, moglo bi doći do globalnog zagrevanja za više od tri stepena Celzijusa do 2070. godine, prema Dilojtovom scenariju, što bi region moglo da košta ekonomskog gubitka u vrednosti od oko 28 biliona dolara u narednih 50 godina i da smanji rast BDP -a u proseku za 7,5 procenata godišnje u istom periodu.

Jugoistočna Azija je dom 5.000 milijardi ljudi i ima BDP vredan tri biliona dolara, piše u studiji, prema kojoj taj region čine – Bruneji, Kambodža, Indonezija, Laos, Malezija, Mjanmar, Filipini, Singapur, Vijetnam, Timor-Leste i Tajland.

Prosečan godišnjii rast BDP-a po stanovniku tog regiona iznosio je između 5,0 i 12 posto od početka 21. veka.

„Izostanak ublažavanja klimatskih promena preti da zbriše decenije teško stečenog ekonomskog rasta u jugoistočnoj Aziji. Temelji prosperiteta regiona – njegov prirodni i ljudski kapital – ugroženi su, a zajedno s tim i životni standard svake zemlje, izgledi budućeg rasta, mesto regiona na globalnoj sceni i blagostanje njegovih stanovnika“, konstatuje Dilojt.

Prema prognozama Dilojta, industrije u jugoistočnoj Aziji koje će, ukoliko se brzo ne reaguje na klimatske promene, izgubiti bilione dolara do 2070. godine su: industrija usluga – 9,0 biliona dolara, proizvodni sektor – 7,0 biliona, i maloprodaja i turizam – 5,0 biliona dolara.

Zajedno sa građevinarstvom, rudarstvom i industrijom gasa, ovi sektori čine 83 posto ekonomske proizvodnje u regionu, predočava se u studiji.

(Tanjug)

