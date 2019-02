Junker odbacio kritike da EK blokira korisna spajanja

BRISEL – Predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker izjavio je danas da Komisija ne blokira bespotrebno određena spajanja kompanija, nakon što su se u Francuskoj i Nemačkoj pojavile kritike na račun očekivane odluke EK o odbacivanju spajanja železničkog poslovanja Simensa i Alstoma.

U obraćanju industrijalcima, Junker je rekao da je Komisija u svojoj istoriji blokirala samo 30 spajanja i odobrila više od 6.000, prenosi agencija Rojters.

„Ovo je poruka za one koji kažu da je Komisija sastavljena od tvrdoglavih tehnokrata. To pokazuje da mi verujemo u konkurenciju dok god je ona fer za sve. Nikada se nećemo igrati politike kada je u pitanju osiguranje ravnopravnih uslova“, dodao je on.

Vlade Nemačke i Francuske, najmoćnijih članica EU, snažno su lobirale da se Siemensu i Alstomu dozvoli spajanje njihovog železničkog poslovanja, kako bi u Evropi i u inostranstvu bile jača konkurencija velikim kineskim rivalima.

Međutim, pojedinci upoznati sa situacijom očekuju da će Komisija odbaciti taj plan, po mogućstvu možda već sutra, i da će kao obrazloženje navesti da će njihovo spajanje smanjiti izbor i konkurenciju za korisnike u EU.

(Tanjug)