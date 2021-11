Kada bude gotova studija, ići će se na referendum o Jadru

BEOGRAD – Kada bude gotova studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Jadar, što će biti možda krajem ove ili početkom sledeće godine, studija će biti javna i ako bude u skladu sa našim i zakonima u EU, građani će na referendumu odlučiti da će se praviti rudnik litijuma, izjavila je danas Tanjugu potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.

„Da li će to biti do kraja ove godine ili početkom sledeće.., niko to ne požuruje, na tome rade najbolji u svetu i u Srbiji. Ta studija će biti javna i kada se to desi, treba da sednemo i pričamo o tome“, rekla je Mihajlovićeva.

Istakla je da je interes države da zaštiti životnu sredinu i napomenula da su naši zakoni u toj oblasti usklađeni sa evropskim standardima.

„Ako je studija u skladu sa našim i zakonima EU, onda ćemo to staviti na referendum da građani odluče da li ćemo to raditi ili ne“, poručila je ministarka.

Na pitanje kako vidi podnetu peticiju protiv izmena Zakona o eksproprijaciji i Zakona o referendumu i to što oni koji protestuju to vide kroz projekat Rio Tinta, Mihajlovićeva je rekla da izmene tih zakona nemaju baš nikakve veze sa sa projektom potencijalne eksploatacije litijuma u Jadru.

„To nije nikako vezano za projekat Jadar. To pokazuje da oni nisu upoznati sa zakonima i da ne znaju osnovne stvari. Svi podaci sa kojima barataju nemaju nikakve veze sa onim što će možda biti u Jadru. Ne može niko danas još uvek odgovorno da kaže da li će eksplotacija litijuma uticati i kako ili neće uticati na životnu sredinu. Kada studija o proceni uticaja na životnu sredinu bude gotova, ona će biti javna“, istakla je Mihajlovićeva.

Kako je rekla, to što pojedini kažu da će zaustaviti gradnju autoputeva i razvoj, jer neće Zakon o eksproprijaciji, liči joj na ludistički pokret i nema veze sa realnošću.

„Ako želite da zaustavite razvoj i bunite se za svaku investiciju, onda znači da se bavite politikom“, rekla je ona i dodala da oni koji tako rade treba da se oprobaju na izborima i vide da li će dobiti podršku građana.

Ministarka je rekla da ne ide jedno sa drugim da se neko navodno zalaže za vođenje računa o životnoj sredini, a da sa druge strane hoće da zaustavi razvoj zemlje.

(Tanjug)

