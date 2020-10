Kako kupiti stan u Srbiji ako nemate novac za učešće

Podizanje kredita je u većini slučajeva sastavni deo kupovine stana u našoj zemlji. Nakon odluke o potencijalnoj kupovini stana i dizanju kredita dolazi i najteža faza – učešće, pa osobe koje ne mogu da obezbede početni kapital odustaju od kupovine nekretnine.

Međutim, nije sve tako crno i na sreću postoje opcije i za one osobe koje jednostavno nisu u mogućnosti da sakupe i daju više hiljada evra za učešće.

Staviti stan pod hipoteku

Može se reći da je ovo jedna od najpopularnijih opcija kada je kupovina stana bez učešća u pitanju. Dakle, ono što treba da znate jeste da ovde postoje dve opcije. Možete staviti hipoteku na stan koji želite da kupite i možete staviti hipoteku na neku drugu nekretninu. To sada zavisi isključivo od vas. Ukoliko ste u dilemi, savetujemo da potražite savete pravnika.

Ukoliko želite pod hipoteku da stavite neku drugu nekretninu i tako se opravdate kod banke i prosto pružite mogućnost da se banka osigura onda treba da znate da nekretnina koju želite da stavite pod hipoteku mora da bude vrednija od stana koji planirate da kupite. I to vrednija za najmanje 30%, prenosi Blic.

Pod hipoteku možete da stavite i stan koji planirate da kupite. Tada će morati da bude angažovan procenitelj koji će da odredi cenu stana. I kada on odredi cenu stana to će ujedno biti i najveća cena, odnosno vrednost koju možete da podignete. Više od toga ne. Ukoliko imate sreće, može se desiti da procenitelj proceni veću cenu stana od one koja je postignuta dogovorom sa prodavcem. To znači da možete dobiti i veći kredit.

Do stana bez učešća sa kreditom u dinarima

Određene banke nude takve pogodnosti da ukoliko uzmete kredit u dinarima može vam se odobriti da ne platite učešće. Ovo je mač sa dve oštrice i vrlo mali broj ljudi se opredeljuje na tako nešto.

Glavna začkoljica i izazov kada su ovi krediti u pitanju jeste to što je rok otplate kraći, samim tim i rata je mnogo veća. Razmislite da li ste spremni da izdvajate više novca za mesečnu ratu i da li ste spremni da kredit otplatite u veoma kraćem roku.

Tu zapravo i leži najveći problem, jer svi oni koji žele da izbegnu kredite sa učešćem, to rade zato što nemaju dovoljno sredstava, a samim tim to znači i da najverovatnije nemaju dovoljno sredstava za ratu.

Građevinska direkcija Srbije može biti vaš partner

Jedno od mesta gde se možete zaputiti kada želite da kupite stan bez učešća. Ovde naravno postoje druga pravila koja morate da ispoštujete. Ukoliko ste našli stan koji je gradila Građevinska direkcija i upravo želite da kupite taj stan, onda imate problem manje.

Treba da znate da Građevinska direkcija vama kao kupcu može odobriti beskamatnu pozajmicu i to baš u iznosu do 20 odsto koliko vredi taj stan. Potrebno je naravno da budete kupac prve nekretnine, jer ćete tada moći da im vraćate taj iznos od povraćaja PDV-a.

I to će vam se podeliti u dva dela. Prvi deo moći ćete da im vratite kada dobijete refundaciju, a za drugi deo ćete imati rok otplate od oko desetak godina. I što je najvažnije neće biti kamata, niti bilo kakvih drugih skrivenih troškova.

Samo je važno da budete svesni da ćete u jednom trenutku plaćati dve rate. Prva rata će se odnositi upravo na vraćanje ove pozajmice, a druga naravno na kredit koji ste podigli u banci.

Podignite dva kredita

Verovatno većini ovo i padne na pamet kada žele da kupe stan bez učešća. Međutim, razmislite dva puta. No, da pojasnimo prvo. Neko ko nema novac za učešće razmišljaće o tome kako da nabavi taj novac, a onda će naravno razmišljati od koga da pozajmi.

Ukoliko ne bude bilo te opcije, on će verovatno razmišljati da podigne kredit kojim će nadoknaditi učešće. Ukoliko planirate to da uradite potrebno je da prvo podignete keš kredit.

Izračunajte koliko će vam biti učešće i podignite toliko. Nakon toga podignite i stambeni kredit i eto, rešili ste problem. Ali, ovde je potrebno biti oprezan.

Keš krediti imaju kraći rok otplate, što znači da će sama rata biti veća i da ćete plaćati dve rate za dva kredita u narednih nekoliko godina, pa razmislite da li ovo finansijski možete da izdržite. Pri tome, kamate za oba kredita nisu zanemarljive pa imajte i to u vidu.

