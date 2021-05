Kako podstaći americke investicije u Srbiji

BEOGRAD – Nove američke investitore u Srbiju mogli bi privući isti uslovi koje traže i domaći privrednici – pravna država i jednostavniji propisi, ocenjeno je na panelu „Kako podstaći američke investicije u Srbiji?“ koji je Nova ekonomija organizovala uz podršku Ambasade SAD.

Na panelu se razgovaralo o obimu američkih donacija i investicija u poslednjih 20 godina, vladavini prava kao uslovu za investicije, informacionim tehnologijama i energetika kao sektorima sa mogućim najvećim prostorom za ulaganja, preprekama za ulaganje, prostoru za unapređenje poslovne klime u Srbiji, o tome šta traže američki investitori, ali i o tome kako zadržati mlade i kvalitetne ljude u Srbiji.

Savetnik za strateška ulaganja u Vladi Srbije Nemanja Jevtović je rekao da se trenutno nalazimo i najboljoj eri investicija u Srbiji.

Kako je rekao, Fajnenšel tajms je 2019. rangirao Srbiju kao zemlju broj jedan u čitavom svetu u privlačenju direktnih investicija i dodao da je Srbija prošle godine, u vreme pandemije, zadržala mesto broj jedan u Evropi.

Jevtović je rekao da je strateška orijentacija Vlade Srbije da privlači visokosofisticirane industrije i da u Srbiju dovede znanje.

ŠEf ekonomskog odeljenja u Ambasadi SAD u Beogradu Beron Lobstajn je rekao da se Ambasadi ne javi svaka američka kompanija koja je zainteresovana da ulaže u Srbiju, ali da ih, kada im se jave, oni upute na Američku privrednu komoru (AmĆam) i dodao da je dobro kada kompanije razmenjuju informacije o tržištu.

Prema njegovim rečima, američku kompaniju u Srbiju će privući druga američka kompanija koja uspešno posluje na srpskom tržištu, kao i da prvo dolaze velike kompanije, a za njima i manje.

On je rekao da je stvarni obim investicija SAD u Srbiji znatno veći od 600 miliona dolara, koliko beleži zvanična statistika.

Predsednik Upravnog odbora AmĆam Zoran Petrović je rekao da je raspoloživost kvalitetne radne snage u Srbiji postalo vrlo značajno pitanje.

Kaže i da se nedostatak kvalitetne radne snage već oseća u svim granama industrije.

Petrivić je kao jednu od glavnih prepreka produbljavanju saradnje naveo i Zakon o deviznom poslovanju, čiji delovi korene vuku iz SFRJ, pa kompanije sa američkim kapitalom često makar na papiru izmeštaju svoje poslovanje.

Direktor Digitalne Srbije Nebojša Đurđević je rekao da je za sistemske reforme neophodna saradnja privatnog i javnog sektora i da je to prepoznato od strane Vlade Srbije.

Prema njegovim rečima, dobro je što se Srbija više ne predstavlja kao zemlja jeftine radne snage, već kao zemlja talentovane i kvalitetne radne snage, koja donosi veliku dodatnu vrednost.

On je rekao da je za ubrzanje rasta IT sektora poslednjih godina zaslužan i tzv. „efekat Novak Đoković“, a to je popularizacija programiranja zbog koje se broj stručnjaka u ovoj branši udvostručio u proteklih pet godina.

Regionalni programski menadžer E3 International Lena Bratić smatra da je jako bitno da se kompanije koje ulažu u Srbiju osećaju sigurno.

Ona je rekla da energetska tranzicija svuda privlači ogromne investicije i da predstavlja veliku šansu i za Srbiju, a za brži dolazak stranog kapitala očekuje se donošenje podzakonskih akata.

Bratić smatra da je zelena energetska tranzicija šansa da se mladi ljudi zadrže u Srbiji, jer odlazak mladih nije samo ekonomsko pitanje.

Ona je rekla da ima dosta ljudi koji dobro zarađuju, ali se ne osećaju dobro jer ne udišu čist vazduh i istakla da je zdravlje osnov svega.

(Tanjug)

