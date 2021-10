Kako se prijaviti za 100+100 evra i preći na e – fiskalizaciju

BEOGRAD – Ministar finansija Siniša Mali podelio je na Instagram profilu Ministarstva finansija video u kojem je objasnio kako se može izvršiti prijava za 100 + 100 evra i preći na e-fiskalizaciju.

Mali je naveo da je na portalu Poresku uprave ePorezi moguća prijava za subvencije za nabavku novih fiskalniuh uređaja za sve obveznike novog sistema fiskalizacije.

„Država će pokriti sve troškove nabavke tih uređaja – 100 evra za svaku lokaciju i dodatnih 100 evra za svaki uređaj, za sve one koji nisu u sistemu PDV dodatnih 20 odsto na taj iznos, tako da naša privreda neće imati ni dinara dodatnog troška kada je nabavka novih fiskalnih uređaja u pitanju“, istakao je Mali.

Za prijavu za subvencije neophodno je da se obevznici pre toga na sajtu Poreske uprave takođe prijave i kada je broj lokacija gde će se koristiti ti fiskalni uređaji u pitanju.

Mali je naveo da prijava traje do 31. januara 2022. godine, ali da će svake nedelje biti isplaćivan novac za one koji su se u međuvremenu prijavili. Prelazni preriod za novi model fiskalizacije je od 1. novembra ove godine do kraja aprila naredne godine.

Demonstrirajući postupak prijavljivanja, ministar Mali je obajsnio da se na portalu ePorezi bira prijava FIPEFU i da je u njoj potrebno uneti ime i prezime, naziv kompanije, PIB i u opadajućem meniju postoji pitanje da li je reč o novom ili postojećem obavezniku fiskalizacije.

Novi obveznici treba da unesu još dva podatka – ukapan broj lokacija za uređaje i broj računa u svojoj banci, na koji zele da im bude uplaćena subvencija.

Ako je reč o postojećem obvezniku fiskalizacije, takođe je potreban podatak o broju lokacija na kojima će se nalaziti fiskalni uređaji i treba dodatno uneti podatak o ukupnom broju fiskalnih uređaja. Potrebno je izabrati poslovni račun kod banke na koji obveznik želi da bude uplaćena subvencija i dodatni podatak IBFM, odosno identifikacioni broj fiskalnog modula za postojeće korisnike i postojeće fiskalne kase.

Nakon toga potrebno je kliknuti na potpiši i podnesi.

Kad se priajva podnese, nema više promena, a subvencija se isplaćuje direktno na račun.

Sve informacije o novom sistemu e-fiskalizacije mogu se naći na sajtovima budiefiskalizovan.gov.rs , purs.gov.rs i mfin.gov.rs, a eventualna pitanja mogu se slati na mejl budiefiskalizovan@purs.gov.rs.

Rubrika sa najčešćim pitanjima i odgovorima se nalazi na sajtu budiefiskalizovan.gov.rs i u opciji “Highlights” na instagram profilu ministra finansija @mali_sinisa, napisao je ministar Mali.

(Tanjug)

