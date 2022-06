Kamate bez uticaja, cene nekretnina neće pasti ove godine

BEOGRAD – Uprkos očekivanom povećanju kamata na kredite ove godine do stagnacije tržišta i pada cena nekretnina u Srbiji neće doći, rekao je danas predsednik Upravnog odbora Klastera nekretnine Nenad Đorđević.

U izjavi za Tanjug rekao da trenutno nigde ne padaju cene, te da je, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, najveći rast na teritorijama Beograda i Novog Sada.

„Ove godine nema pada cena, za dogodine ćemo videti“, rekao je Đorđević.

Iako u nekim delovima Beograda kao što su centar, Senjak, Dedinje i Beograd na vodi, cene kvadratnog metra dosežu i 4.000 i 5.000 evra, Đorđević kaže da kada se uzme prosek Srbije onda rast cena nije drastičan u poređenju sa drugim državama.

Đorđević je ocenio da ako se uzmu u obzir makroekonomski pokazatelje ne postoji razlog za pad cena nekretnina.

Navodi da postoji strah i neizvesnost zbog rata u Ukrajini, te da se ne zna šta će biti u Evropi za dva, tri meseca.

„Rat može da eksalira, a to su onda velike ekonomske posledice i na našu i evropsku privredu. Ako sukob ostane na ovom nivou nema nijednog razloga da dođe do krize na tržištu nekretnina“, rekao je on.

Podsetio je da se u poslednjih 100 godina u Srbiji nekretnine najviše kupuju kao investicije, zbog nepoverenja u druge oblike ulaganja.

„Najveći deo kapitala nacije je u nekretninama. U 80 odsto slučajeva kada prodaju nekretninu kupe drugu. Jednom uložen novac u nekretnine ostaje u nekretinama. Promet se tako multiplicira u prosečno tri do pet prometa nekretninama. To generiše najveću tražnju na našem tržištu“, rekao je on.

Đorđević očekuje da će se u uslovima globalne i ratne krize desiti da ljudi dodatna sredstva sa svojih računa investiraju u nekretnine kako bi im bio sigurniji.

„Pad tražnje zbog povećanja kamata, nadomestiće se gotovinskim kupovinama ljudi koji će investirati sa svojih računa, čak i parama ljudi iz inostranstva, koji šalju novac ovde da ga kupovinom nekretnina obezbede“, smatra on.

Đorđević kaže da već splašnjava nagli skok renti nekretnina do koga je došlo u martu i aprilu dolaskom ljudi iz Ukrajine i Rusije, te da će se vratiti na nivo od pre početka ukrajinske krize.

Govoreći o investiranju u nekretnine u Grčkoj, rekao je da cene zavise od lokacija, te da su negde jeftinije nego u Beogradu i Novom Sadu, a negde ne.

Naglasio je da je tamo tržište nekretnina stabilizovano te da se oporavlja od 2017. godine.

On je istakao da se prilikom kupovine nekretnina u inostranstvu treba obratii tamošnjim renomiranim agencijama ili našim agencijama koje su deo međunarodnih asocijacija i udruženja, te sarađuju sa inostranim.

Đorđević je rekao da srpski državljani nekretnine kupuju i u UAE, SAD i evropskim zemljama, ali da to nije značajan odliv sredstava sa srpskog tržišta.

Naveo je da i stranci ovde kupuju nekretnine, ali da ih nema dovoljno jer Srbija uz ulaganja ne nudi regulisan status stranih investitora kada je u pitanju prebivalište.

Precizirao je da uprkos ulaganju stranci u Srbiji ne dobiju pravo na trajno prebivalište za razliku od situacija u nekim drugim zemljama.

Poručio je da Srbija treba da reši taj problem ako želi veće strane investicije u nekretnine u Srbiji.

(Tanjug)

