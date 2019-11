Kamen temeljac za novu nemačku fabriku u Zrenjaninu

ZRENJANIN – U zrenjaninskoj industrijskoj zoni „Jugoistok“ danas je položen kamen temljac za izgradnju nemačke fabrike „GPK“, u kojoj će se proizvoditi točkovi za kontejnere i kante za iznošenje smeća.

Početak radova na izgradnji fabrike označili su gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić i vlasnik nemačke kompanije „GPK“ Klaus Paul polaganjem kamena temeljca, koji su istakli da je reč o investiciji vrednoj oko tri miliona evra, kao i da se završetak izgradnje planira za jul, a početak proizvodnje za avgust sledeće godine.

„Zadovoljstvo mi je kada potpisujemo kupoprodajne ugovore oko zemljišta u industrijskoj zoni, a posebno kada dođe do realizacije investicije. Kada sam predložio proširenje zone „Jugoistok“ za još 500 hektara sumnjičavo su me gledali moji saradnici, a sada dolazimo u situaciju da je i to malo“, rekao je Janjić, a navodi se u saopštenju grada Zrenjanina.

On je kazao i da se gradska vlast svakodnevno bori za svako novo radno mesto i izrazio zadovoljstvo što u Zrenjanin dolazi još jedna nemačka kompanija.

„Nemci su najveći poslodavci u našem gradu i drago mi je da i u zoni Jugoistok imamo jednu nemačku kompaniju“, naveo je Janjić.

Firma „GPK“ posluje u sklopu „EKH grupe“ iz Berlina, a vlasnik kompanije Klaus Paul rekao je novinarima da je jedan od razloga što ulažu u Zrenjanin njegov dobar geostrateški položaj – u blizini su članice EU, Rumunija i Mađarska, gde, kao i u Italiji, imaju svoje kijente.

Drugi razlog za dolazak u Zrenjanin jeste visokokvalifikovana radna snaga, a zadovoljni su, kaže vlasnik nemačke kompanije, i izuzetnom saradnjom sa lokalnom samoupravom i Pokrajinom Vojvodinom.

Paul je rekao i da su stratešku lokaciju u zoni „Jugoistok“ prepoznali i pre nego je tu došao veliki kineski investitor.

„Naša kompanija proizvodi komponente za zaštitu životne sredine i želimo da odavde snabdevaju tržište Evrope, a zahvaljujući vezama izmesju Srbije i Rusije pokušaćemo da se aktiviramo i na tom tržištu“, rekao je Paul.

Direktor GPK u Zrenjaninu Zoran Šipka rekao je da će u prvoj fazi biti izgrađen proizvodni objekat u kom će biti zaposleno 15 do 20 ljudi, a da će taj broj biti i veći u drugoj fazi, koja je takođe u planu razvoja tog preduzeća.

(Tanjug)