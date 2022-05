Kampanje “Ne vozi zasutavnom trakom” i “Znak znaci zivot“

BEOGRAD – Javno preduzeće Putevi Srbije promovisalo je danas novu kampanju namenjenu povećanju bezbednosti vozača i drugih učesnicika u saobraćaju koja upozorava na opsanost vožnje zaustavnom trakom i zbog uništene ili ukradene saobraćajne signalizacije.

Putevi Srbije upozorili su da je za posednje tri godine 1.574 ljudi u Srbiji izgubilo život na putevima, da je u 30 odsto tih slučajeva do nezgode došlo zbog toga što je saobraćajna signalizacija uništena ili ukradena.

Dodaje se da se beleži veliki porast broja nesreća u zaustavnoj traci na autoputevima i da je u čak 64 procenta njih došlo do povređivanja ili gubiitka života.

„Kada izađemo iz stanova postajemo učcesnici u saobraćaju. Svaki građanin koji krene na posao, deca kada pođu u školu, bake i deke koji idu do prodavnice ili parkova imaju rpavo da budu bezbedni. Naša je obaveza da se pobrineno da tu sigurnost obezbedemo po svaku cenu. To možemo da učinomo samo ako dopremo do svakog pojedinca sa porukom da život nema cenu“, izjavio je ministar gradevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

Dodao je kako želimo da budemo društvo u kom je pešak zaštićen i društvo bez crniih statistika a naročito kada je reč o deci.

„Prethodnih godina smo mnogo investirali u bezebdnost saobraćaja, zato smo prošle godine imali najbolje rezultate kada je reč o bezbednosti pre svega dece“, rekao je Momirović.

Podsetio je da je Ministarstvo zajedno sa Putevima Srbije poseban fokus stavilo na obezbeđivanje sredstava za postavljanje saobraćajne signalizacije i donošnje pravilnika o utvrđivanju zone škole i o merama za zaštitu bezbednbosti dece na putu do škole.

Momirović je naveo da Ministarstvo radi na Strategiji bezbednosti saobraćaja od 2022. do 2030. godine, primenjuje najbolja svetsak rešenja i sarađuje sa Međunarodnom transportnom zajednicom u ovoj oblasti.

„Upravo po oceni Transportne zajedice Srbija je prepoznata kao najaktivnija zemlja u regionu kada je reč o bezbednosti saobraćaja“, istakao je Momirović.

On je napomenuo da Srbija mora da nastavi izgradnju autoputeva i brzih saobraćajnica da bi postala društvo sa apsolutnom saobraćajnom bezbednošću.

„Srbija danas gradi najmoderniju saobraćajnu infrstrukturu u istoriji, pridržavajući se najviših građevinskih i bezbednosnih standarda“, istakao je Momirović.

Ministar je podsetio da se u Srbiji trenutno gradi 10 autoputeva i brzih saobraćajnica, od kojih je posebno istakao autoput „Miloš Veliki“ i Moravski koridor.

Svi znamo koliki je doprinos autoputa ‘Miloš Veliki’ kada je rec o smanjenju intenziteta saobraćaja Ibarskom magistralom, koja je zbog činjenice da se u pršlosti na ovoj deonici dešavao najveći broj nezgoda nazvana magistralom smrti“, naglasio je ministar saobraćaja.

Podsetio je da će Moravski koridor dug 110 kilometara biiti „saobraćajna kičma Srbije“ i povezati centralne delove Republike od Pojata do Preljine.

Momirović je rekao da investicije u infrastrukturu mora da prati stalna edukacija građana i učesnika u saobraćaju o tome da život nema alternativu i da je spašavanje ljudskih života osnovni cilj svih u društvu.

Direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak je podsetio da je to preduzeće već radilo kapmanju „Tri sekunde znače život“, te da se godinama bavi bezbeđnošću saobraćaja i bezbednošću na gradilištima puteva.

„Krećemo u novu kampanju koja se odnosi na vožnju zaustavnom trakom i poštovanje znakova koje treba da poštujemo, čuvamo i da ih pratimo da bismo znali ko ima prednost u saobraćaju. Radičhemo jos dugo da smanjimo broj poginulih i povređenih na putevima“, obćao je Drobnjak.

Putevi Srbije predstaviloi su dva nova spota „Ne vozi zaustavnom trakom“ i „Znak znači život“ koji će uskoro početi da se emituju na televizijskim kanalima, radio stanicima i objavljuju u drugiim medijima.

Dogadajju je prišutvovao načelnik Uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije Slaviša Lakićević.

(Tanjug)

