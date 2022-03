Kancelarija za KiM predstavila turisticki potencijal KiM

BEOGRAD – Pod sloganom „Doživi Kosovo i Metohiju“, Kancelarija za Kosovo i Metohiju (KiM) Vlade Srbije predstavila je danas na Sajmu turizma u Beogradu turističku ponudu gradova i opština sa KiM.

Južna srpska pokrajina predstavljena je u hali 4 Beogradskog sajma, gde Turistička organizacija Srbije promoviše turističku ponudu naše zemlje.

Pomoćnik direktora za privredu i ekonomski razvoj Kancelarije za KiM, Veselin Kočanović, rekao je Tanjugu da na sajmu učestvuje sedam opština i jedna regija, kosovsko-pomoravska, te da je cilj ovog nastupa da svi potencijalni turisti dođu i upoznaju se sa turističkim potencijalima KiM a kasnije i da ih i posete.

“ imaju sa čime i da se upoznaju i šta da posete. To su pre svega naši čuveni manastiri, Visoki Dečani, Gračanica, Pećka Patrijaršija i drugi, a osim manastira Rajska banja u Banjskoj, Via ferate iz Zvečana i Zubinog Potoka“, kaže on.

Glavna manifestacija na turističkoj promociji KiM biće održana sutra u podne, kada će na štandu biti izveden bogat kulturno-umetnički program.

„Nastupiće kulturno-umetničko društvo venac iz Gračanice, mala Pavlina Radovanović iz Orahovca, kao i srednjevekovni vitezovi, folklor, pevaće se tradicionalne pesme i izvoditi muzika sa prostora Kosova i Metohije. Biće predstavljena i gastronomija KiM, degustacija vina i predstavljanje vinara sa KiM“, rekao je Kočanović.

Dodaje da će i na sajmu vina Beovajn, koji će u sklopu Sajma turizma biti održan 25. i 26. marta, biti predstavljeni i najpoznatiji vinari i vinarije iz južne srpske pokrajine.

(Tanjug)

