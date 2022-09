Kapor: Rusija imala motiv da minira Severni tok 1 i 2

BEOGRAD – Energetičar Miodrag Kapor izjavio je danas da su podvodne eksplozije na gasovodima Sevreni tok 1 i 2 posledica sabotaža za koje je osumnjičio Rusiju.

On je naveo da ne postoji zvanična informacija o tome šta se dogodilo, ali je dodao da po onome što dolazi iz relevantnih izvora to jeste akt sabotaže, jer su se dogodile tri istovremene eksplozije.

„Sada je pitanje kome je to u interesu. Ako uzmemo u obzir šta se dešava na frontovima u Ukrajini, da stvari ne idu baš po planovima Ruske Federacije i da je dotok gasa kroz Severni tok 1 već neko vreme obustavljen, a kroz Severni tok 2 nikada nije ni uspostavljen, to bi moglo da znači kao neko upozorenje Zapadu generalno, a potom SAD-u i EU šta bi moglo da se dogodi ako se ovakav trend dostavljanja naoružanja Ukrajni i generalno podrške toj zemlji nastavi“, rekao je Kapor za Tanjug.

On je dodao da se ne sme gubiti iz vida da su na dnu Baltičkog mora postavljeni i kablovi za internet, kao i gasna veza između Norveške i Poljske i to protumačio kao moguće upozorenje da bi daljim sabotažama moglo da dođe do prekida internet komunikacije između skandinavskih zemalja i kontinentalnog dela Evrope, ali i do prekida dotoka norveškog gasa u Poljsku.

„Saveznici iz SAD i EU su tu pretnju, koliko vidim, ozbiljno shvatili i mislim da će preduzeti neopohodne korake da obezbede taj deo Baltičkog mora da se tako nešto predupredi, ali će to biti igra mačke i miša, ko će da bude uspešniji“, smatra Kapor.

On je naveo da je metan, kao glavni sastojak prirodnog gasa 80 puta štetniji za atmosferu od ugljendioksida i dodao da se iz oštećjenih gasovoda ispušta velika količiina gasa.

„Po najnovijim merenjima se ispušta 500 tona gasa na sat u atmosferu, a najveća nesreća koja se dogodila do sada sa gasom bila je u Kaliforniji, kada je ispuštano 50 tona na sat. Treba imati u vidu da je ovo podvodna ekspolozija i da je dobar deo metana apsorbovala voda, ali je to na nekih 30 metara dubine, što nije neka velika vodena površina, tako da će tek da se utvrde stvarne posledice po efekat staklene bašte“, rekao je Kapor.

On smatra da, uprkos ovakvom toku stvari, ne bi trebalo da bude nekih nepredviđenih događaja koji bi ugrozili dotok gasa u Srbiju Turskim tokom, posebno nakon najnovijeg ugovora koji smo sklopili s Ruskom Federacijom, mada je zamerio što smo i dalje zavisni od ruskog gasa.

„Moram da naglasim da je politika ove i one prethodne vlasti da budemo potpuno zavisni od jednog izvora snabdevanja, da nismo gotovo ništa uradili na polju diverzifikacije, zbog čega smo dovedeni u situaciju da smo veoma ranjivi, kao i Mađarska. Zbog toga su Mađarska i Srbija jedini savezmnici Putinu u ovom trenutku u Evropi“, rekao je Kapor.

On je apelovao na građane da štede struju u granicama svojih mogućnosti, ocenivši da je čak i mala ušteda velika pomoć u smanjenju zaduživanja u inostranstvu.

Na pitanje da li ćemo moći da obezbedimo novac za kupovinu neophodne količiine električne energije, Kapor je rekao da to zavisi od toga koliko je Srbija platežno i kreditno sposobna, napomenuvši da je Ministarstvo finansija najavilo da ćemo se zadužiti tri milijarde evra zbog nedovoljne domaće proizvodnje struje.

(Tanjug)

