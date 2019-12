KarGo u novu godinu ulazi sa više od 800 hiljada članova

BEOGRAD – Predsednik udruženja KarGo Aleksandar Vučić izjavio je da to udruženje u novu godinu ulazi sa više od 800 hiljada članova, među kojima je najviše mladih koji još uvek nisu ni punoletni, ali su zreli i odgovorni ljudi koji šalju jasnu poruku da niko ne može da pobedi mlade i inovacije.

Vučić, koga je nedavno Srpska asocijacija menadžera izabrala za mladog menadžera godine, naglasio je da je to nagrada na njegovo ime a da je zapravo za sve mlade, koji ne samo da aktivno učestvuju u radu udruženja, već i podržavaju inovacije, navodi se u saopštenju Udruženja.

„Hvala svim mladim ljudima kojih ima najviše u našem udruženju i koji su naša pokretačka snaga. Mladi od 16 do 18 godina u našem udruženju podržavaju inovacije i zbog njih imamo snage da se borimo protiv kartela. Njima dajemo primer da ostanu u Srbiji i da se bore. Ova nagrada je i za sve njih i sve nas koji smo odlučili da ostanemo i ne odustanemo od Srbije“, istakao je Vučić u emisiji Infobiz.

Rezimirajući 2019. godinu, predsednik udruženja KarGo je rekao da nisu mogli da zamisle da će na svakom koraku naići na „podmetanutu nogu“, ali da je svaki udarac polet da se ubrza i uradi još više da se pomogne građanima Srbije.

„U isto vreme prošle godine morao sam da napustim dodelu SAM nagrada jer nam je tada oduzet prvi automobil, koji ni do danas nije vraćen. Posle toga oduzeto nam je još deset automobila, ali su se dešavali i neviđeni napadi na članove našeg udruženja – od pljuvanja po kombijima za osobe sa invaliditetom, pa do guranja jednog od članova sa mosta i fizičkih napada taksi kartela, ali i hapšenja članova bez osnova i zakona“, dodao je on.

Vučić je ponovio optužbe na račun ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović i taksi udruženja navodeći da je „zajednički cilj ministarke i taksi kartela zapravo sprečavanje razvoja inovativnih rešenja, a time i ugnjetavanje mladih ljudi“.

„Pritiskom na KarGo želeli su da pošalju poruku da ne možeš da radiš ako nisi tražio dozvolu taksi kartela“, rekao je i podsetio da je Udruženje podnelo više krivičnih prijava protiv ministarke Mihajlović i njenih saradnika i pokretalo različite pravne inicijative.

Udruženje građana KarGo omogućilo je korišćenje specijalizovanih kombija za osobe za invaliditetom, što je samo jedna od humanitarnih aktivnosti ovog udruženja u 2019. godini, naveo je Vučić, piše u saopštenju.

(Tanjug)