Karticama plaćeno više od 4.000 taksi, naknada i poreza

BEOGRAD – Građani i privreda su, dva meseca od početka takmičenja „Šampioni bezgotovinskog plaćanja“, platili karticama više od 4.000 taksi, naknada i poreza na šalterima u 46 gradova i opština u Srbiji.

Najveći broj bezgotovinski plaćenih poreskih i neporeskih nameta, u odnosu na broj stanovnika, zabeležila je opština Crna Trava, a slede Priboj, Irig, Sombor i Šabac, navodi se u saopštenju Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

S druge strane, u 14 lokalnih samouprava nije izvršeno ni jedno plaćanje karticom na šalteru.

?ancelarija za IT i eUpravu je, u saradnji s NALED-om i uz podršku kompanija Mastercard i Visa, početkom jula pokrenula takmičenje gradova i opština „Šampioni bezgotovinskog plaćanja“ pod sloganom „Plati karticom i pobedi“. U takmičenju učestvuje 60 lokalnih samouprava sa teritorije Republike Srbije koje su omogućile plaćanje taksi i naknada platnim karticama na POS terminalima instaliranim na šalterima.

„Bezgotovinske transakcije za građane i privredu znače niže troškove plaćanja, veću efikasnost i bezbednost“, izjavio je Mihailo Jovanović, direktor ?ancelarije za IT i eUpravu.

Država, prema njegovim rečima, dobija transparentnije finansijske tokove, priliku za bolje ubiranje poreza i brži ekonomski razvoj, kao i niže troškove jer su izrada i čuvanje gotovine skupi.

On je dodao da su tokom trajanja takmičenja, za sve one koji se odluče da gradske ili opštinske usluge plate platnom karticom, obezbeđene snižene provizije od 45 dinara na uplate do 4.500 dinara, odnosno 1,0 odsto za uplate veće vrednosti.

Izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović kaže da je bezgotovinsko plaćanje gotovo triput brže u odnosu na upotrebu gotovine i da čak 70 odsto građana ističe da koriste kartice zato što im je tako lakše i praktičnije.

Pobednici takmičenja biće izabrani prema broju taksi, naknada i poreza plaćenih karticama na šalterima lokalne samouprave u odnosu na broj stanovnika, u periodu od 1. jula do 31. decembra. Prvoplasirana lokalna samouprava biće nagrađena dečijim igralištem u vrednosti od 20.000 evra, pet prvoplasiranih dobiće internet prezentaciju „U službi građana“ u skladu sa standardima internet prezentacije Vlade Srbije, a prvih 10 gradova i opština plaketu „Šampioni bezgotovinskog plaćanja“ koja će biti uručena na završnoj konferenciji u Beogradu.

Takmičenje je jedna od aktivnosti predviđena novim Nacionalnim programom za suzbijanje sive ekonomije i usmerena je na smanjenje upotrebe gotovine, imajući u vidu da je keš jedan od najvećih generatora nelegalne trgovine i utaje poreza, zaključuje se u saopštenju NALED-a.

(Tanjug)