Kaspersky: Godina multiplikovanja napada na rad od kuće

BEOGRAD – Sajber napadači u 2020. godinu ulažu napore u targetiranje korisnika interneta koji rade od kuće pa je zabeležen porast od 242 procenata „brut force“ napada na protokole za daljinski pristup a pojavilo se i 1,7 miliona jedinstvenih malicioznih fajlova maskiranih kao aplikacije za korporativnu komunikaciju, saopštila je kompanija Kaspersky posle istraživanja.

U izveštaju „Priča godine: rad na daljinu“ navodi se da je zbog rada pod motom “ostanite kod kuće – ostanite bezbedni” došlo do prilagođavanje korporativnih mreža organizacija što prate nove pretnje uz jačanje već postojeći.

„Ovo nužno ne znači da je ukupan broj identifikovanih napada porastao u 2020, ali njihova preraspodela je očigledna“, navodi se u istraživanju.

Zbog rada od kuće obim korporativnog saobraćaja je porastao, a korisnici su se brzo prebacili na korišćenje usluga trećih strana za razmenu podataka, i radili su putem potencijalno nebezbednih Wi-Fi mreža, ocenila je ova kompanija.

„Broj računara koji su dati zaposlenima koji rade na daljinu i koji su nepravilno konfigurisani je širom sveta porastao tokom prvog talasa izolacije, a isto se desilo i sa brojem sajber napada na njih“, ocenjeno je u izveštaju.

Broj „brute force“ – napada kroz sistematično pokušvanje pronalaska korisničkog imena i šifre od marta je naglo skočio a za 11 meseci bilo ih je 3,4 puta više u poređenju sa 2019. godinom.

„Ukupno je otkriveno 3,3 milijarde napada između januara i novembra 2020. U 2019. godini, tokom istog perioda od 11 meseci, Kaspersky je širom sveta otkrila 969 miliona ove vrste napada“, saopšteno je iz te kompanije.

Kompanija Kaspersky je otkrila 1,66 miliona jedinstvenih malicioznih fajlova koji su se širili pod maskom popularnih mesindžera i aplikacija za onlajn konferencije, koje se tipično koriste za posao.

Istraživač bezbednosti u kompaniji Kaspersky Dmitri Galov ocenio je da nas je ova godina puno toga naučila i da prelazak na onlajn funkcionisanje nije bio tako lak kao što smo misliil.

„Kako se fokus prebacio na rad na daljinu, isto to su uradili i sajber kriminalci. Drago mi je što mogu da kažem da je proces prelaska na rad na daljinu bio brz i to je značilo da je svet mogao da nastavi dalje svojim tokom. Privrede se nisu zamrznule i i dalje možemo da dobijemo svoju kafu, iako putem usluga dostave. Ipak, sada znamo da još uvek ima puno toga da se nauči o odgovornoj upotrebi tehnologije, pri čemu se razmena podataka nalazi u samom središtu toga”, prokomentarisao je on.

Rad od kuće postao je neophodnost a kompanija Kaspersky poslodavcima i preduzećima preporučila je da kako bi bili korak ispred IT bezbednosnog problema da obezbede pristup svojoj mreži putem korporativnog VPN-a i to uz višefaktorsku autentifikaciju i korišćenje korporativnog bezbednosnog rešenja te kompanije.

Savetuje se da svojim zaposlenima obezbede sve što im je potrebno kako bi bezbedno radili od kuće, i da organizuju obuku o osnovama bezbednosti za svoje zaposlene.

Preporučuje se i da vode računa o ažuriranju uređaja, softvera, aplikacija i servisa, i osiguraju pristup najnovijim podacima o pretnjama kako bi se bolje zaštitili, a naglašava i značaj zaštite i klaud i virtuelnu desktop infrastrukturu.

(Tanjug)

