Kavčič predstavio svoju filozofiju kuvanja na sajmu vin

BEOGRAD – Čuveni slovenački kuvar koji ima Mišelinovu zvezdicu Tomaž Kavčič održao je danas na sajmu vina “Vinska verzija Otvorenog Balkana” u Beogradu vrlo posećen master klas u okviru prateće manifestacije “Kulinarsko blago Otvorenog Balkana”.

Kavčič je vlasnik poznatog restorana “Gostilna pri Lojzetu” koji se nalazi u zamku Zemono u Vipavskoj dolini, pripada četvrtoj generaciji ugostitelja u svojoj porodici, ali je i počasni konzul Srbije u Sloveniji.

Na master klasu “Tradicija i inovativnost” danas je predstavio tri jela zasnovana na tracionalnoj kuhini Vipavske doline, od kojih su dva služena na svečanoj večeri koju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić priredio u četvrtak za premijere Severne Makedonije, Albanije i Crne Gore Dmitra Kovacevskog, Edija Ramu i Dritana Abazovića i druge zvanice nakon otvaranja „Vionske verzije Otvorenog Balkana“.

Prvo je bilo jelo od losos pastrmke iz vipavske doline,

marinirane blago dimljenom soli i šećerom, servirana sa ikrom od pastrmke i uz prilog od sezonskog povrća.

Drugo jelo je guščija džigerica skuvana sa maslacom i gratiniran sosom od malina, borovnica i breskve, ukrašenolaticama jestivog cveća.

Kavčičje naglasio da je to jelo posvećeno ženam, mada je dozvolio da mogu da ga jedu i muškarci.

Uz ovaj delikates međunarodne kuhinje servirao je frtalju, vrstu hleba karakterističnu za Vipavu koja se mesi sa travama iz tog kraja.

Treće jelo biloje jagnjetina kuvana na vipavski tradicionalan način u sopstvenom sosu.

Servirao je uz plavi patlidžan, pečenu papriku, akvar mladi sir i čipku napravljenu od plavog krompira.

Kavčič insistira na tome da je on ugostitelj koji radi iz ljubavi i zbog gostiju.

“Zvezdama nema mesta u kuhinji i ugostiteljstvu. Mi nismo zvezde, mi smo ugostitelji. Ja nisam umetnik, ja za sebe više volim da mislim da sam zanatlija koji je poslat na ovaj svet da da neke emocije ljudima”, poručio je Kavčič velikom broju mladih koji su prisustvovali njegovom master klasu.

Istakao je da, po ugledu na njegovu baku, a zatiim i majku, svoje goste dočekuje uvek sa sveže pečenim hlebom i renom.

„Ugostiteljstvo je sve, od dobar dan do doviđenja, a mnogo puta čcovek u restoran uđe kao gost, a izađe kao prijatelj“, objasnio je filozofiju svgo rada i načina života Kavčič.

Zbog toga on insistira da u kulinarstvu u ugostiteljstvu mora da postoji konstantnost kvaliteta, jer ljudi imaju određena očkivanja od ugostitelja koja ne smeju da budu izneverena.

Kavčič je udelio komplimente organizatorima „Vinske verzije Otvorenog Balkana“ rekavši da je bio ne nekiliko vinskih i na nebrojeno mnogo kulinarskih sajmova,ali da još nigde nije doživeo tako dobru organizaciju i mnogo detalja koji su suštisnki važni za učesnike.

„Sada će svi u svetu imati problem kako da naprave sajam sa dušom, odlično organizovan a pun važnih detalja koji ga čine drugacijim“, rekao je Kavčič.

On je bio pun hvale za beogradske restorane čiji je čest gostm ali je savetovao da se u njihovim kuhinjama više poštuje tradicija i domaće namirnice.

„Imate najbolje namirnice na svetu, to nemojte zaboraviti“,m rkao je Kavčič i dodao kako su beogradski ugostitelji najbolji na svetu i posavetovao da tu ništa ne menjamo.

On je ocenio da je ideja Orvorenog Balkana veoma dobra i objasnio da uvek podržava uklanjanje granica i otvoreni um.

Naveo je da je ranije, dok je živeo u Jugoslavviji čestoi prelazio najpre jugoslovensko-itajilansku grnaicu, a nakon toga slovenački-italijansku i da mu je laknulo kada je ta granica nestala.

„Kad su pale te granice, tek rtada se videlo kollikk je to bez b+veze koki je štetno i koliko možemo biti uspešniji bez granica. Poštujmo pravila,ali zašto granice, zašto birokratija, Otvoreni um je uvek najbolji, Zajedno smo snažniji, tako da je ideja Otvorenog Balkana, po meni, jedna od najbioljih u poslednjih ne znam koliko godina i ja ga jako podržavam“, naglasio je Kavčič.

Objasnio je da on najviše poštuje svoju Vipavsku dolinu, ali da ne može da se zatvori u nju, već želi da bude otvoren prema svima.

(Tanjug)

