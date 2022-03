KBF – Predstavljen reputacioni indeks srpske ekonomije

KOPAONIK – Na Kopaonik biznis forumu danas je predstavljen indeks reputacije – specifičan način korisnog merenja reputacije kompanija, čilj je cilj da im pomogne u porocesu upravljanja.

Indeks je predsavio profesor Fakulteta političkih nauka Milos Bešić, koji je naglasio da to korisno i specifično merenje podrazumeva devet dimenzija – orjentacija na kupce, B2B odgovornost, kvalitet proizvoda, orjentacija na zaposlene, društvena odgovornost, inovativnost, konkurentnost i autentičnost, percepciju brenda, pouzdanost i poverenje.

„Zahvaljujući indeksu reptuacije znamo i usled čega je nečija ocena – reputacija visoka ili niska“, rekao je on i dodao da takva postvka omogućava donošenje zaključaka na nivou detalja sa jedne strane, ali i kreiranja zaokružene slike sa druge.

Indeks, koji podrazumeva i istraživanje konkurencije, takođe omogućava da se prati trend ako se ono radi na tri, šest meseci ili godinu dana.

Praćenje trendova je kaže, veoma značajno po svim aspektima pogotovo ako je menjano nešto ili je ulagano u marketing.

„To korisno i specifično merenje nije samo oličenje generalnih stavova i percepcije, što potvrđuje prikaz rezultata po dimenzijama i indikatorima indeksa. Sastoji se iz devet dimenzija, a svaka od njih ima tri jedinstvena indikatora“, naveo je on.

Merenje reputacije neke kompanije između ostalog daje odgovor na to zašto neko kupuje neki prozivod ili neki brend, vidi različite arguemente, rekao je Bešić i podsetio da su to nekada bili racionalni izbor i teorija prepoznatljivosti, a da su najasavremenija istraživanja pokazala da se izbor pravi na najsloženiji način, i da zavisi i od reputacije komapnije za koju se neko odlučuje.

Dodao je da je merenje koje se sprovodi na Zapadu testirano kroz više modela u Srbiji i da je nakon više istraživanja otkriven model šta treba meriti.

Prema njegovim recicma, u istraživanjima je važno da se vidi mišljenje, ne samo adresata i stejkholdera, već i ono šta kompanije misle jedna o drugoj – da li šalju dobru ili lošu poruku.

Važna stavka je, napominje, i to šta zaposleni misle u kompaniji u kojoj rade, da li su zadovoljni ili ne, da li imaju dobre prihode, da li štite životnu okolinu, rekao je on i podsetio da bitnu ulogi imaju i socijalne mreže i korisnici, koji određene informacije šeruju, lajkuju.

Reputacija nam govori o tome da li je kompanija prepoznatljiva i snažna, da li vodi računa o interesima drugih firmi sa kojima sarađuje, da li ih isrcpljuje, da li je poželjna da se zaposlite u njoj, koliko je inovativna, da li pojedinac ima poverenje u nju, da li je snažnija od konkurencije, navodi Bešić koji je istraživanje sproveo zajedno sa kompanijom Ninamedia.

(Tanjug)

