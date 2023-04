Kentkart: U toku međunarodna arbitraža, tek ćemo razmotriti da li pokrećemo tužbu

BEOGRAD – Direktor Kentkarta Veljko Vlahović izjavio je danas da je kompanija pokrenula međunarodni arbitražni postupak po zakonu o zaštiti stranih investicija i najavio da će Kentkart u Srbiji tek razmotriti da li će pokrenuti postupak pred domaćim sudovima.

„Obavestili smo sve nadležne organe u Srbiji i kabinet gradonačelnika. Od 20. marta je počeo postupak mirnih pregovora odnosno šest meseci je rok da se dođe do dogovora između grada i Kentkarta. Dakle, još nema tužbe, već je pokrenut proces mirovnih pregovora, sa rokom od šest meseci“, naveo je Vlahović.

Na pitanje koliku odštetu mogu da dobiju Vlahović kaže da je urađeno sve predviđeno zakonom i Sporazumom o zaštiti strane investicije.

„To je profit puta broj godina. Ne možemo sada da licitiramo jer je to posao međunarodnog arbitražnog postupka, odnosno suda. Ne radi se samo o profitu, ovde govorimo o nadoknadi štete koja postoji i u resursima uloženim u sistem. Sve će to utvrditi organi međunarodne arbitraže“, rekao je on i ponovio da arbitražni spor pokreće Kentkart, a da će filijala u Beogradu razmotriti da takve sporove pokrenemo pred domaćim sudovima.

Kako je objašnjeno na konferenciji Kentkarta, ukoliko gradske vlasti usvoje predlog o jednostranom raskidu ugovora, koji će biti u četvrtak biti na sednici Skupštine grada, prekida se započeti proces medijacije.

Iz Kentkarta su najavili da će u tom slučaju razmotriti naredne korake.

(Tanjug)

