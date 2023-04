Keserović: Sneg nije oštetio voće, ali će propasti ako temperatura padne do minus tri stepena

Stručnjak za voćarstvo Zoran Keserović izjavio je danas da sneg još nije mnogo oštetio voće u cvetu, ali će propasti ako noćas i sutra temperatura padne do minus tri Celzijusova stepena.On je za Betu rekao da će od mraza prvo stradati šljive, koje su u punom cvetu, zatim kajsije, neke sorte krušaka, trešanja i višanja.“Sneg neće mnogo oštetiti voće u cvetu, osim što nema oprašivanja, ali ako se temperatura noćas i sutra spusti do minus 2,5 do tri Celzijusova stepena izmrznuće cvetovi“, rekao je Keserović koji je profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.On je kazao da je mraz u noći između 28. i 29. marta na području Sremske Mitrovice i Iriga uništio 95 odsto kajsija, čak na nadmorskoj visini od oko 200 metara, što se veoma retko dešava.Mraz je, prema njegovim rečima, na tom području uništio čak i neke sorte jabuka, ali ga do sada nije bilo u voćarskom kraju oko Beograda, u Grockoj i Zaklopači.

(Beta)

