Kineski auto gigant Gili lansirao električni polu-kamion

ŠANGAJ – Kineski auto gigant Gili predstavio je danas novi električni polu-kamion, pod imenom Homtrak, ušavši u trku s drugim proizvođačima automobila koji nastoje da uvedu nove tehnologije na tržište komercijalnih vozila.

Gilijeva jedinica za komercijalna vozila, Farizon Auto, planira da lansira Homtrak na tržište 2024, pri čemu cilja i međunarodna tržišta, najavio je izvršni direktor te divizije Majk Fan u intervjuu za CNBC.

„Ovaj proizvod je dizajniran i razvijen s fokusom na globalno tržište“, rekao je Fan, dodajući da kompanija namerava da novo vozilo plasira u Evropu, Koreju, Japan i Severnu Ameriku.

Gilijev izlazak na s scenu s Homtrakom dolazi nakon što su brojni proizvođači automobila, od Dajmlera, vlasnika Mercedesa, do kineskog BID-a, kojeg podržava Voren Bafet, najavili sopstvene električne kamione. „Tesla“ je još 2017. najavio sopstveni električni kamion pod nazivom Semi, ali proizvodnju odlaže već duže vreme.

Homtrak će imati različite opcije napajanja – hibridni pogon s baterijama na metanol i čisto električni pogon. Baterije na metanol su tehnologija u koju Gili ulaže već nekoliko godina i neki od njegovih modela već imaju ovu opciju napajanja. Iz kompanije Farizon navode da se Homtrakove baterije mogu zameniti što štedi vreme potrebno za punjenje.

Unutrašnjost vozila uključuje tuš kabinu i toalet, krevet za jednu osobu, frižider, kuhinjski deo i malu mašinu za veš, saopštila je kompanija.

Homtrak je napravljen s vizijom potpuno autonomne vožnje, a Majk Fan kaže da je u palnu da se to realizuje u tri faze. Do 2023. godine, kompanija se nada da će imati neke delimične funkcije bez vozača, a do 2026. planira uvođenje naprednijih sistemima, dok potpuno autonomnu vožnju treba da postigne do 2030. godine.

Iz Gilija ističu da će na dužim putovanjima, kamioni moći da komuniciraju jedni sa drugima kako bi održavali bezbednu brzinu i razdaljinu.

