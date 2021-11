Kinezi grade brzu prugu od Novog Sada do granice sa Madjarskom (FOTO/VIDEO)

Nastavak brze pruge od Novog Sada do granice Srbije sa Madjarskom, u dužni od 108 kilometara, grade dve kineske firme – China Railway International i China Communications Construction Company. Pogledajte prilog Kineske medijske grupe (CMG).

Radovi su počeli 22. novembra u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i madjarskog ministra spoljnih poslova i trgovine Petera Sijarta, a plan je da budu završeni do kraja 2024. godine. Srbija se zadužila kod kineske Eksim banke za finaniranje tog posla u iznosu od 943 miliona evra.

„Za samo tri godine imaćemo izgradjenu prugu, pre kraja 2024, a Madjari će zavšiti svoj deo u prvoj polovini 2025. Ovo će kroz izgradnju i sve što ćemo posle toga da dobijemo značiti viši životni standard za sve naše gradjane, bolje plate i penzije, bolju budućnost za našu decu. Ovo je nešto što ovde na severu Srbije, u Vojovodini, menja gotovo sve“, rekao je Vučić.

Kineske kompanije su gradile i deonicu brze pruge od Beograda do Stare Pazove duge 34,5 kilometara, dok je ruski RŽD Internešnel bio glavni izvodjač radova na deonici od Stare Pazove do Novog Sada duge 40,4 kilometra. Saobraćaj na pruzi od Beograd do Novog Sada će početi u martu iduće godine.

Potpredsednik Nacionalne komisije za razvoj i reforme Kine Ning Džidže obraćajući se putem video linka rekao je da je brza pruga Beograd-Budimpešta vodeći projekat Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, u okviru inicijative Pojas i put i važan deo kinesko-evropske kopnene i pomorske transportne veze

Ministar Sijatro kaže: „Svidjalo se to nekom ili ne mi, Madjari i Srbi, Srbi i Madjari, želimo da budemo dobitnici u ovom novom svetskom poretku i u tome će nam biti od koristi i ova investicija“.

Izgradnja pruge Beograd-Budimpešta je pored izgradnje beogradskog metroa najveći projekat u Srbiji, ukupne vrednosti oko dve milijarde evra. Kada pruga bude završena putovanje od Beograda do Budimpešte vozom biće skraćeno sa sadašnjih skoro osam sati na dva sata i pet minuta.

Prilog Kineske medijske grupe (CMG)

(Beta)

