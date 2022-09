Kinezi uradili Analizu železnice u Srpskoj, i dali predloge

BANJALUKA – Kineska CRDC sačinila je dokument “Analiza stanja železničkog sistema u Republici Srpskoj sa predlozima za njegovo unapređenje“ i predala ga nadležnima, objavile su Železnice Srpske.

Šef Kancelarije CRDC (Ćina Railway Design Corporation) u Srbiji Geng Sin dokument je uručio ministaru saobraćaja i veza Nedeljku Ćoriću i vršiocu dužnosti generalnog direktora Želeeznica Republike Srpske Željku Radiću.

Ćorić je ocenio da je dokument dobra polazna osnova za unapređenje željezničkog saobraćaja.

Radić je istakao da su interesovanja u proteklom periodu evropskih, američkih, a danas i kineskih kompanija za stratešku saradnju sa Željeznicama pokazatelj da one imaju potencijal za kvalitetan rast i razvoj.

CRDC je dala moguće scenarije modernizacije, u kratkoročnom periodu do 2025. , srednjeročnom do 2030. i dugoročnom do 2035. godine.

Analiza predviđa obnovu železničke infrastrukture, nabavku novih voznih sredstava, te obezbeđivanje nabavka i finansiranje mehanizacije železničke infrastrukture sa ciljem da bude podrška razvoju.

Geng Sin je rekao da je Analizom predviđena modernizacija i povećanje broja kretanja, povećanje dužine vozova i propusne moći pruga, bezbednosti na prugama, te smanjenje vremena putovanja vozova i potrošnja energije, kao i smanjenje nepovoljnih uticaja na životnu sredinu i povećanje ekonomske aktivnosti u zoni pruga.

(Tanjug)

