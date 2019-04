Kiša će popraviti stanje ozimih useva i ubrzati setvu

JAGODINA – Stručni savetodavalac Poljoprivredno- savetodavne stručne službe za Pomoravaski okrug u Jagodini Miodrag Simić izjavio je danas za Tanjug da će kiša koja pada u tom delu Srbije popraviti stanje ozimih žitarica, ubrzati pripremu zemljišta i setvu kukuruza.

Zbog suše, prošle jeseni je setva pšenice i drugih ozimih žitarice kasnila, negde je pšenica bila nikla, a negde tek sejana, i ova kiša, ako bude obilnija, ujednačiće useve, objasnio je Simić.

Pšenicom i drugim ozimim žitaricama na području Pomoravskog okruga zasejano je oko 13.000 hektara.

Kada je reč o setvi kukuruza, planiranoj na oko 45.000 hektara, ali i suncokreta, koja je tek na početku.

„Sa setvom kukuruza ne treba žuriti, treba sačekati da temperatura zemljišta bude 10 do 12 stepeni, i tada posejano zrno brže klija, raste ujednačeno, postiže dobar sklop, u suprotnom kada je hladno, seme se muči, nikne ili ne nikne, dolazi i do presijavanja njiva“, rekao je Simić.

On je dodao da kod kukuruza treba paziti i na sklop biljaka, da jedna od druge bude udaljena 24 do 26 centimetara, odnosno 50.000 do 55.000 biljaka po hektaru, „što je savim dovoljno“.

Zbog suša, koje su izražene poslednjih godina, Simić preporučuje hibride ranih sorti zrenja. Njih preporučuje i za ratare koji kukuruz spremaju u klipu.

On je dodao i da je sve više ratara u Pomoravlju, Resavi i Levču koji seju suncokret, koji bolje podnosi sušu, ali česte promene cena u otkupu, mnoge poljoprivrednike natera da odustaju od setve.

(Tanjug)