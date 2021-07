Klijentima nove OTP banke na raspolaganju najsavremenija rešenja

BEOGRAD – Klijentima nove OTP banke na raspolaganju su brojni najsavremeniji načini upravljanja ličnim finansijama, kaže član Izvršnog odbora OTP banke Srbija zadužen za poslove sa stanovništvom Vuk Kosovac.

„Zadovoljstvo klijenata je naš najvažniji prioritet, a kao pravi partner, planiramo da im u budućnosti budemo još snažnija podrška. Bićemo uz njih i uvek tražiti mogućnost da dovedemo najbolja rešenja iz regiona i sveta za njihove potrebe. Kako bismo ne samo reagovali na promene u navikama korisnika, već ih usmeravali ka novim i praktičnijim rešenjima, klijentima nove OTP banke na raspolaganju su brojni, najsavremeniji načini upravljanja ličnim finansijama“, rekao je Kosovac u intervjuu za Bizlife, saopštila je banka.

Nova OTP banka Srbija početkom maja napokon je ugledala svetlo dana, a Kosovac kaže da je reč o najkompleksnijoj bankarskoj integraciji ikad realizovanoj na ovim prostorima.

„To možda najbolje ilustruju podaci da je na njoj punih 19 meseci posvećeno radilo više od 500 ljudi. Taj složen i po svemu delikatan proces doneo je i kreirao novu i jedinstvenu vrednost za naše klijente, što smatram izuzetno značajnim. Budući da je OTP Grupa pionir u digitalizaciji i da je poslednjih 25 godina aktivno posvećena digitalnoj transformaciji svog poslovanja i postavljanju novih trendova, tako smo i mi klijentima nove banke u Srbiji omogućili najsavremenije načine upravljanja ličnim finansijama od kojih smo neke uveli u jeku pandemije“.

Kaže da je posebno zadovoljan što su uspeli da uvedu inovacije u trenutku kada su sa jedne strane radili na integraciji sistema, a sa druge radili u izmenjenim okolnostima rada i života u prvim mesecima pandemije.

Klijenti sada, kad god požele, na raspolaganju imaju online keš kredit, online kupovinu putno-zdravstvenog osiguranja ili online aktivaciju trajnog naloga i direktnog zaduženja, kao i P2P plaćanja, dodao je on.

„Pored toga, tu su i druge brojne novine koje omogućavaju kartičarsko beskontaktno plaćanje korišćenjem mobilnog telefona. Među prvima smo uveli na tržište mogućnost korišćenja telefona kao kartice u vidu mCard usluge koja podrazumeva da plaćanja vršite putem digitalne Mastercard kartice u okviru mBank aplikacije tako što prislonite telefon na POS aparat gde god da se nalazite. Takođe, klijenti mogu da registruju svoju Mastercard platnu karticu na iPhone telefonu i koristiti sve prednosti naše Apple Pay usluge koja omogućuje bezbednije, sigurnije i lako beskontaktno plaćanje na svim iPhone, Apple Watć, iPad ili Mac uređajima“.

Pored toga, imajući u vidu da je pandemija ubrzala digitalizaciju svih poslovanja, OTP banka je, kako kaže, razvila digitalne usluge i za klijente malog biznisa kako bi im pomogli na tom putu i pružili svu potrebnu podršku.

Klijenti imaju na raspolaganju e-commerce uslugu, koja predstavlja savršen način da biznisi unaprede svoju prodaju time što im otvaramo novi kanal prodaje potpuno onlajn, kao i Pay by link uslugu za plaćanje putem emaila ili SMS poruku bez obzira na lokaciju i internet prodavnicu, rekao je Kosovac.

U Srbiji, prema njegovim rečima, trenutno više od polovine korisnika internetu pristupa putem mobilnih uređaja.

Navodi da samo tokom 2020. godine više od 450.000 korisnika u Srbiji instaliralo je aplikaciju mobilnog bankarstva neke od banaka, a u poređenju sa 2019. godinom, tim putem je izvršeno 50 odsto više plaćanja.

Ovaj trend iz godine u godinu paralelno prati i značajan rast korišćenja kartica u internet trgovini.

Takođe, kaže da trenutno u OTP banci imaju više od 250.000 aktivnih digitalnih korisnika, od čega najveći deo čine upravo korisnici mobilne aplikacije.

Dok prate najnovije trendove, svaki od njih je na svega nekoliko klikova od široke lepeze naših usluga koja im omogućava korisničko iskustvo na potpuno novom nivou, dodaje Kosovac.

„Teško je davati bilo kakve prognoze za postcovid period i u tome leži najveći izazov. Ovo posebno vredi za bankarski sektor, budući da banke funkcionišu po principu procene rizika, dok izvesna situacija čini poslovanje banaka jednostavnijim. Ono što je evidentno jeste da će u predstojećem periodu mobilnost ljudi zavisiti od kretanja virusa, što povećava verovatnoću za korišćenjem online i mobilnog bankarstva. Upravo zato nam je važno da, pored rada na daljoj digitalnoj transformaciji banke, kontinuirano edukujemo naše klijente o prednostima digitalnog bankarstva“.

Mi na tom putu temeljno i vredno radimo i unutar banke i sa brojnim partnerima, a sve u cilju pomeranja granica na lokalnom tržištu i što bolje pripreme za koncept otvorenog bankarstva, čiju primenu uskoro možemo očekivati i u Srbiji, dodao je on.

Ističe da je u današnje vreme u eri digitalizovanog bankarstva veoma važan personalizovan pristup svakom klijentu

„U današnje vreme, rekao bih da je to apsolutno neophodno i da klijenti to očekuju od nas. Sada je više nego ikada pre važno da razumemo navike klijenata, kako bismo im omogućili još jednostavniji i brži pristup proizvodima i uslugama koje pružamo. To možemo postići kroz upotrebu novih tehnologija uz dominaciju veštačke inteligencije i adekvatne upotrebe podataka koje već imamo, ali nismo koristili možda na pravi način, a sve u cilju predviđanja ponašanja potrošača i pravovremeno prilagođavanje ponude“.

Kada na to dodamo i optimizaciju digitalnog marketinga verujem da možemo ići u pravcu potpune personalizacije proizvoda i usluga, dodao je on.

Već sada kroz onlajn ekspozituru OTP banke klijentima su bankari na raspolaganju kroz opciju četa ili video poziva, kako bi im pomogli da sve svoje poslove obave bez dolaska u banku.

OTP banka je u Srbiji među prvima uvela uslugu privatnog bankarstva.

„Private banking klijenti imaju posebna i vrlo visoka očekivanja od svoje banke, a mi smo to na vreme prepoznali i već nekoliko godina unazad imamo u ponudi široki spektar posebno prilagođenih bankarskih usluga, investicionih i finansijskih saveta za njih, kao i naš know-how u upravljanju imovinom. Ako klijent, recimo, poželi da investira na međunarodnim finansijskim tržištima ili mu je potrebno administriranje računa hartija od vrednosti, ekspertiza naših privatnih bankara biće mu u potpunosti na raspolaganju“.

Smatra da je OTP banka danas lider u segmentu privatnog bankarstva, imajući u vidu servisni model i paket računa i usluga Eminent koji klijentima pruža prvoklasne, njima prilagođene usluge, investicione i finansijske savete.

„Zadovoljan sam što smo prepoznati kao banka koja podržava i prati životni stil ovih klijenata. U tome imamo i podršku matične OTP grupe koja zauzima jednu od vodećih pozicija u Centralnoj i Istočnoj Evropi uz mnogobrojna priznanja za najbolju banku u ovoj oblasti od prestižnih evropskih institucija, organizacija i medija. Ono što danas vidimo jeste da klijenti bolje poznaju tržišta, potencijale za investiranje i više nego ranije se odlučuju da diversifikuju svoja sredstva“, istakao je on.

Kosovac navodi da je ovo pozitivan trend kome se nadaju i u budućnosti.

„Razumemo lokalno tržište privatnog bankarstva, a dodatno možemo da ukrštamo različite oblasti naše ekspertize, kao što je korporativni biznis, lizing, osiguranje i želimo da klijentima pružimo najviše kako bi iskoristili pun potencijal svojih delatnosti i svoje imovine“.

Takođe, nakon nedavno završene integracije, OTP banka odlučila je da retail klijentima otvori vrata novim paketima dobrodošlice.

„Pogodnosti će moći da iskoriste svi koji žele da iskuse idealan spoj vrednosti, tehničke naprednosti i vrhunskog korisničkog iskustva. Šest novih paketa predstavlja raznovrsnu ponudu sa širokim izborom pogodnosti, a nula odsto naknade za puštanje stambenih kredita, 50 odsto popusta na pakete računa u prva tri meseca, odlični uslovi za puštanje keš kredita i automatsko obnavljanje dozvoljenog minusa, samo su neki od njih“, rekao je on.

Dodaje da je ta banka najdugovečniji sponzor Olimpijskog komiteta Srbije u istoriji.

„To, između ostalog, možemo da zahvalimo i našim klijentima koji koriste Visa Gold olimpijsku karticu. Deo prihoda od svake transakcije, bez dodatnih troškova za klijente, banka donira Olimpijskom komitetu Srbije za stvaranje boljih uslova za naše sportiste. Kao znak zahvalnosti za ovaj doprinos, OTP banka korisnicima nove Visa Gold olimpijske kartice nudi brojne dodatne pogodnosti“, zaključio je Kosovac.

(Tanjug)

