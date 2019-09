Klimatske promene, energetska efikasnost i zelena gradnja

BEOGRAD – Do kraja godine u Srbiji će biti donet Zakon o klimatskim promenama kojim će biti ograničena emisija „gasova staklene bašte“ a u pripremi je i formiranje agencije ili fonda za energetsku efikasnost koji će uz sredstva EU omogući značajne rezultate u ovoj oblasti, rečeno je danas na godišnjoj konferenciji Saveta za zelenu gradnju koja se pod nazivom „Kako gradimo sutra?“ održava u Beogradu.

U ukupnoj količini „gasova staklene bašte“ građevinski objekti sami po sebi učestvuju sa čak 39 odsto emisije, pre svega grejanje i hlađenje, i zato je zelena gradnja jako važna, rekao je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan, koji je bio gost konferencije.

„Verujem da ćemo ove godine doneti Zakon o klimatskim promenama kojim ćemo odrediti i ograničiti emisiju ‘gasova staklene bašte’, što znači da će to direktno uticati na gradnju i standarde gradnje, i to onda znači da ćemo sa svim ministarstvima morati da sednemo i da razgovaramo šta ko mora da donese od legislative i opšte normative“, rekao je Trivan.

On je najavio da Ministarstvo već vuče prve poteze da i neke materijale koji se danas klasifikuju kao otpad normativom prebaci u drugu kategoriju materijala koji mogu da služe za gradnju i dodao da će tako biti i manje otpada.

„Ako spojimo principe i pravila zelene gradnje u svetu sa onima koji ovde to rade, privrednu komoru, ministarstvo i ministarstva, mislim da nema dileme da za nekoliko godina, uz zakone koje sam najavio, možemo da postignemo početni rezultat“, rekao je Trivan i dodao da Srbija može da iskoristi iskustvo zemalja u okruženju koja su prešla na sistem zelene gradnje kako bi proces ubrzali.

Državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike Stevica Deđanski rekao je da je preko budžetskog fonda za energetsku efikasnost za 4-5 godina sanirano više od 90 zgrada, a da su ostvarene uštede i do 50 procenata energije i značajno smanjene emisije ugljendioksida.

„Naterali smo i opštine da imenuju energetske menadžere, jer je to uslov da bi dobili bespovratna sredstva preko konkursa, a tako imamo praćenje stanje na terenu što se tiče starih zgrada, ali i nove gradnje“, rekao je Deđanski.

Energetska efikasnost kao izvor energije je u fokusu aktivnosti ovog ministarstva a on najavljuje da će sledeće godine postojati budžetski fond od 500 miliona i dodaje kako se pokušava sa osnivanjem novog fonda, što je i Vlada Republike Srbije prepoznala.

„Uvedene su izrazito male nadoknade koje idu kroz račune za struju i gorivo, maltene se i ne primete, ali doprinose tome da nas EU prepozna kao one koji želimo to da radimo i taj fond će imati godišnje oko 9 do 9,5 miliona evra a dobijaćemo još toliko bespovratnih sredstava od EU“, rekao je Deđanski i dodao je osnivanje fonda koji će dati velike rezultate u energetskoj efikasnosti u završnoj fazi.

Kako je objasnio, budući Fond za energetsku efikasnost privlačiće sredstva iz fondova EU za energetsku efikasnosti koja ozbiljno u značajnoj meri koriste Slovačka, Slovenija, Hrvatska i Mađarska.

„Bitno je osnivanje posebnog fonda koji neće biti samo budžetski nego će se puniti iz naknada i sredstava koja će privući“, rekao je Deđanski i dodao da Mađarska privuče više od 200 miliona evra godišnje a da bi Srbija značajan pomak imala da privuče i 10 posto te sume.

Konferencija Saveta za zelenu gradnju Srbije održava se u okviru svetske nedelje zelene gradnje a brojni stručnjaci o održivoj gradnji sa većom vrednošću i manjim uticajem na životnu sredinu govoriće kroz panele simbolično definisane kao „životne cikluse zgrade“ – od gradnje do rušenja i ponovne upotrebe.

(Tanjug)