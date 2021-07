KLM od danas leti dva puta dnevno na liniji BG – Amsterdam

BEOGRAD – Holandski KLM će od danas duplirati broj letova između Beograda i Amestedama i leteti na toj relaciji dva puta dnevno.

Aviokompanija je saopštila da će između Beograda i Amstardama duplirati broj letova samo dva meseca nakon obnavljanja te avio-linije.

Dodatni, drugi dnevni let će biti uveden od danas do 29. avgusta, osim 25, 30. i 31. jula, kao i 1, 7. i 8. avgusta, kada ce KLM imati samo jedan dnevni let.

(Tanjug)

