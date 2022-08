Knezevic: 35 odsto angazovanih u Moja prva plata se zaposlilo

BEOGRAD – Cilj programa „Moja prva plata“, u sklopu koga je danas objavljen treći javni poziv, jeste da se podigne nivo kompetencija mladih nezaposlenih, da oni steknu znanja i veštine koje će im pomoći da se lakše zaposle, rekao je zamenik direktora Filijale za grad Beograd Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) Siniša Knežević.

To, kaže Knežević za Tanjug, potvrđuju i podaci iz prethodne dve godine, kada su raspisivani pozivi.

„Prve godine u Beogradu je zahteve podnelo 1.300 mladih a lane 825 nezaposlenih. Prateći realizaciju programa došli smo do podatka da je oko 35 odsto njih i zasnovalo radni odnos“, navodi Knežević.

Dodaje da je bilo i situacija da su poslodavci videvši da su nezaposleni koje su angažovali u ovom programu, pravi kadar za njih, prekidali dalje korišćenje programa i zasnivali radni odnos sa njima.

On ističe da na poziv koji je NSZ objavila jutros mogu da se jave nezaposleni sa evidencije Nacionalne službe, mlađi od 30 godina i bez radnog iskustva.

Kada je reč o poslodavcima, prednost angažovanja mladih u ovom programu imaju privatnici, ali nezaposleni se mogu angažovati i u javnom sektoru.

„Njihovo angažovanje trajaće devet meseci i za to vreme mladi sa srednjim stručnim obrazovanjem dobijaće mesečnu naknadu od 25.000 dinara a oni sa visokim stručnim obrazovanjem po 30.000 dinara a na ove naknade biće plaćani i doprinosi za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti“, rekao je Knežević.

Navodi da se sa mladima ne zasniva radni odnos već se sklapa trojni ugovor nezaposlenog, poslodavca i Nacionalne službe za zapošljavanje a mladi obavljaju vrstu prakse kod poslodavca koja im pomaže u podižanju nivoa kompetencija.

Prema njegovim rečima, poziv se realizuje u četiri faze.

„Prva traje do 22. septembra do kada će moći da se prijavljuju poslodavci iz privatnog i javnog sektora a nakon toga će od 3. do 31. oktobra moći da se prijavljuju nezaposleni. U prvoj polovini novembra biće odabir poslodavaca iz privatnog a u drugoj polovini iz javnog sektora. U roku od 15 dana od izbora kandidata, na sajtu Moja prva plata biće objavljena lista pozicija poslodavaca i broj odobrenih kandidata, dok će se u četvrtoj fazi potpisivati trojni ugovori između NSZ, poslodavca i nezaposlenih i početi realizacija programa“, objašnjava Knežević.

Navodi da je predviđeno da se trećim javnim pozivom ovog programa obuhvati 10.000 mladih ljudi.

Prema njegovim rečima, na prethodna dva poziva najviše mladih u Beogradu se javilo u oblastima advokature i zdravstva, gde je i zaključeno najviše ugovora.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.