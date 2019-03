Ko je zaradio tri puta više od proseka u prošloj godini, ovo mora da zna!

Zaposleni u Srbiji, koji su u 2018. zaradili više od 2.470.644 dinara, obavezni su da najkasnije do 15. maja podnesu prijavu za plaćanje poreza na dohodak.

Prosečna godišnja zarada u Srbiji u prošloj godini je iznosila 823.548 dinara, a obveznici poreza na godišnji dohodak građana su oni koji zarade više od tri prosečne zarade i porez plaćaju na iznos preko tog limita.

Oni koji su zaradili više od tri prosečne zarade u prošloj godini imaju pravo i na lične odbitke i to za poreskog obveznika – 40 odsto prosečne godišnje zarade od oko 329.419 dinara, a za izdržavanog člana porodice – 15 odsto ili 123.532 dinara.

Stopa poreza na oporezivi dohodak je 10 odsto, ali do šestostruke prosečne zarade, što je oko 4,94 miliona dinara. Na razliku između iznosa koji je veći od 4,94 miliona dinara poreska stopa je 15 odsto. Za izbegavanje plaćanja poreza na godišnji dohodak građana, koji je utvrđen u iznosu od 1,5 miliona dinara, propisana je kazna zatvora od jedne do pet godina i novčana kazna, a ako je iznos veći od 7,5 miliona dinara zatvorska kazna je od jedne do osam godina.

