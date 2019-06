Kojadinović: Kako se obmanjuje javnost i sprečava gradnja MHE

BEOGRAD – Predstavnik Grupe građana „Odbranimo Grzu“ Zoran Kojadinović, čije se udruženje nedavno dogovorilo sa opštinom Paraćin da se u tom mestu ne gradi mini-hidrolelektana (MHE), tvrdi da članovi neformalnog udruženja „Odbranimo reke Stare planine“ (ORSP) obmanjuju javnost u vezi s realnim problemima koji se tiču izgradnje MHE na Staroj planini.

U javnosti već nekoliko meseci traje „rat“ zagovornika gradnje mini hidroelektrana i građana mesta gde se one planiraju, iza kojih, po uverenju mnogih, stoje zapravo neke interesne grupe.

Kojadinović tvrdi da, na primer, nekoliko istaknutih članova neformalnog udruženja ORSP obmanjujući javnost u Srbiji, ali i srpsku dijasporu, prikupljaju novac putem društvenih mreža, a zatim, isti taj novac koriste za lične svrhe, jer, objašnjava Kojadinović, to udruženje nije zvanično registrovano, a novac stiže na privatne račune.

Smatra da priču o izgradnji minihidroelektrana u Srbiji namerno problematizuju različite interesne grupe, te poziva nadležne državne organe, MUP i tužilaštvo, da ispitaju tokove tog novca.

„U našu borbu za očuvanje prirode umešale su se različite interesne grupacije. Hoćemo rešenje, ne ‘partizanske’ bitke, a rešenja se dobijaju kroz institucije“, kaže Kojadinović, čije je udruženje ranije prikupilo 5.000 potpisa, kako bi se obustavila izgradnja MHE na reci Grza u opštini Paraćin.

Napravljen je dogovor, podseća, sa opštinom i investitorom da se MHE ne gradi na reci, a da se investitor koji je dugo ulagao u ovaj projekat, s druge strane, obešteti.

Podseća takođe da je polovina od 856 planiranih projekata izgradnje MHE u Srbiji obustavljeno zbog nedostataka u projektnoj dokumentaciji, zato što nisu isplative ili su u suprotnosti sa ekološkim standardima očuvanja životne sredine.

Kojadinović za sebe kaže da nema ništa protiv da se grade MHE u Srbiji, ali, ističe, u skladu sa zakonom i evropskim principima zaštite životne sredine.

„Izgradnja hidrolelektrana može da bude od koristi ako je u skladu sa zakonom i biodiverzitetom reke“, rekao je Kojadionović.

Om, međutim, postavlja pitanje „ko će da bude kriv za to što je huškao narod u gerilske akcije?“, kao što je, kaže, to slučaj sa izgradnjom MHE u selu Rakita, gde je dolazilo i do fizičkih sukoba i uništavanja privatne imovine.

Kaže da različiti pojedinci iz lokalnih samouprava sa teritorija gde je planirano, ili se planira igradnja MHE, profitiraju na stvaranju problema, predstavljajući sebe kao „čuvare životne sredine“ a, tvrdi Kojadinović, reč je o ljudima koji dobijaju novac od različitih pojedinaca i udruženja.

„Ako ima problema, ima para“, geslo je kojim Kojadinović objašnjava kako se finansiraju, kako on kaže, takozvani borci protiv izgradnje MHE.

„Imamo interesnu grupaciju koja sebe naziva ORSP (Odbranimo reke Stare planine). ORSP ne postoji. U pitanju je neformalna grupa koja nije registrovana“, tvrdi Kojadinović.

Prema njegovim rečima, članovi ovog udruženja preko fejsbuka pozivaju svoje pratioce, njih oko 70.000, od kojih traže novac za plaćanje različitih kazni koje lokalni aktivisti moraju da plate.

Međutim, taj novac ne ide za aktivnosti i plaćanje kazni, već novac građana Srbije i onih iz dijaspore, tvrdi, leže na privatne račune vodećih ljudi ORSP-a.

Ilustrujući kako, po njegovom mišljenju, stvari funkcionišu na terenu, Kojadinović kaže da je primer za manipulaciju ljudima primer izgradnje MHE u selu Rakita.

„Neko nagovara ljude da idu tamo da im se pišu prijave, a piše se na stotine prijava u selu Rakita“.

Nakon napisanih prijava od strane MUP-a, zbog toga što pojedini aktivisti ORSP-a, kaže, bez dozvole borave na mestu izgradnje ili uništavaju opremu, čelni ljudi ORSP-a Aleksandar Jovanović Ćuta, Aleksandar Panić i drugi, traže, navodi, da im se uplati novac kako bi aktivistima platili kazne koje im je policija pre toga napisala.

Međutim, tvrdi Kojadinović, od stotina napisanih kazni svega nekoliko ih je plaćeno ovim novcem, dok se, ponavlja, ostatak novca za koji se ne zna odakle je stigao, koristi za lične svrhe.

Navodi da su članovi neformalnog udruženja ORSP sami objavili podatak da su primili oko 675.000 dinara na ime donacija, ali da zbog toga što nisu registrovani, kaže, ne može se znati ni ko je uplatio, ni za šta je potrošen novac.

Optužuje prvog čoveka ORSP-a Aleksandra Jovanovića Ćutu da manipuliše javnošću, a za koga tvrdi da je i sam podnosio zahtev za izgradnju MHE ali mu država to nije dozvolila, a nakon toga je, kaže, Jovanović postao poznat kao aktivista i borac protiv izgradnje MHE u Srbiji.

