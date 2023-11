'Koka-kola Hrvatska' povlači neke proizvode, a Fortenova grupa povlači sve iz trgovine

Kompanija „Koka-kola Hrvatska“ je danas saopštila da s tržišta privremeno povlači neke proizvode.

„Privremeno povlačimo s tržišta jednu seriju ‘Coca-Cola Original Taste 500ml’ u plastičnoj ambalaži (PET) po Usmenom rešenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske, serija proizvoda gaziranog bezalkoholnog pića ‘Coca-Coca Original Taste 500 ml’ PET proizvedenog 11. oktobra 2023. s rokom trajanja do 11. aprila 2024“, navodi se u saopštenju.

U saoštenju se ističe da interna analiza te kompanije nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima.

Kompanija je ipak donela odluku „o privremenom povlačenju dve ograničene serije ‘Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330ml’ u staklenoj ambalaži do završetka službene istrage“.

To su serije proizvedene 27. maja 2023. s rokom trajanja do februara 2024. i serije od 22. juna 2023. s rokom trajanja do marta 2024.

„Koka-kola Hrvatska“ je saopštila da nastavlja saradnju s nadležnim telima i preduzima „konkretne aktivnosti da bi zaštitila potrošače“.

Hrvatska radiotelevizija (HRT) je saopštenje prenela trgovinske „Fortenova grupe“ da njene članice „Konzum“, „Velpro“, „Tisak“ i „Roto Dinamic“ radi zaštite zdravlja kupaca samoinicijativno i preventivno iz svoje maloprodajne i veleprodajne mreže povlače sve bezalkoholne napitke proizvođača „Coca-Cola“.

Navedenoi je da će ta odluka ostati na snazi sve dok od relevantnih institucija i proizvođača ne dobiju službene informacije o sigurnosti proizvoda i uputstva o postupanju.

HRT na portalu navodi da slučaj iz Hrvatske dobija sve više publiciteta u austrijskim medijima poštro je punionica mineralne vode „Romerquelle“ u Edelstalu u Austriji odakle se snabdeva tržište mnogih evropskih zemalja.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.