Koka-kola počinje da koristi flaše od reciklirane plastike

ATLANTA – Američki proizvođač gaziranih pića Koka-kola najavio je da će na svom najvećem tržištu, u SAD, početi da koristi flaše koje su potpuno izrađene od reciklirane plastike.

Tom inicijativom Koka-kola bi smanjila upotrebu nereciklirane plastike za 20 odsto u Severnoj Americi u odnosu na 2018. godinu, prenosi portal Indeks.

S prelaskom na flaše koje bi bile potpuno izrađene od reciklirane plastike, kompanija želi da se uključi u globalnu borbu protiv plastičnog otpada i smanji emisiju ugljen-dioksida.

Od februara kompanija kreće s prodajom svojih pića, među kojima su Coca-Cola, Diet Coke, Coke Zero Sugar i Coca-Cola Flavors u recikliranim plastičnim falšsama od 400 mililitara, i to u Kaliforniji, Njujorku i Floridi, a do proleća i u Teksasu.

(Tanjug)

