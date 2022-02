Komercijalna banka isplatila prvi subvencionisani agrokredit

BEOGRAD – Komercijalna banka, članica NLB Grupe isplatila je juče prvi agro kredit iz ovogodišnjeg programa subvencija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, saopštila je danas ta banka.

Precizira se da je kredit odobren klijentu iz Donje Trešnjevice za finansiranje nabavke veštačkog đubriva u iznosu od 960.000 dinara, rokom otplate od 36 meseci i nominalnom kamatnom stopom od nula odsto.

„Banka je, kao jedan od lidera u realizaciji ove vrste plasmana, pozvala i sve druge poljoprivrednike da iskoriste ovogodišnji program Ministartsva i podnesu zahtev za subvencionisane kredite namenjene nabavci poljoprivredne mehanizacije i opreme, repromaterijala, kao i biljnoj i stočarskoj proizvodnji, a od ove godine i za beskamatnu kupovinu mineralnog đubriva“, navodi se u saopštenju.

Komercijalna banka navodi da se subvencionisani agro krediti odobravaju u iznosu do šest miliona dinara za fizička lica ili preduzetnike, odnosno do 18 miliona dinara za pravna lica, uz fiksnu kamatnu stopu i rok otplate do 60 meseci, u zavisnosti od namene.

Dodaje se da je cilj ovakvog kreditiranja da se podstaknu investiciona ulaganja u razvoj stočarstva, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, kao i da kroz posebne pogodnosti dodatno podstaknu gazdinstva na područjima sa otežanim uslovima rada, osobe do 40 godina starosti, kao i žene, nosioce poljoprivrednih gazdinstava.

„Samo u prošloj godini članice NLB Grupe u Srbiji, NLB Banka i Komercijalna banka su u okviru programa odobrile skoro 2.000 kredita u iznosu većem od 3.5 milijardi dinara, što je gotovo polovina ukupnog isplaćenog iznosa subvencionisanih kredita 2021. godine“, ističe se u saopštenju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.