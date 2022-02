Komercijalna banka pomaze mladima prilkom kupovine stana

BEOGRAD – Zbog velikog interesovanja za akciju „Prava prilika da živiš po svom“, Komercijalna banka, članica NLB Grupe, nastavlja da podržava mlade do 40 godina u rešavanju stambenog pitanja pa će prvih 350 klijenata koji do kraja marta podnesu zahtev i do kraja maja realizuju stambeni kredit, nagraditi sa po 30.000 dinara poklona za useljenje.

Predsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke Vlastimir Vukovih je istakao da je ova akcija deo strateške inicijative NLB Grupe da podrži ostanak mladih ljudi u svojim matičnim zemljama.

„Kao sistemska banka koja ima kapacitet i snažnu motivaciju da unapređuje uslove života građana ovog regiona, Komercijalna banka doprinosi građenju bolje budućnosti za sve nas. Pružanjem podrške mladima želimo da im poručimo da nastave da se razvijaju u zemlji i regionu koji je za nas dom“, rekao je on.

Akcija „Prava prilika da živiš po svom“ namenjena je mladima do 40 godina i obuhvata sve modele stambenih kredita iz bogate ponude Komercijalne banke, sa i bez osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, uz najmanje 10 odsto učešća za kupovinu prve nekretnine, punu podršku zaposlenih i rekordno brzu realizaciju.

U okviru prvog dela ove akcije Komercijalna banka je zajedno sa NLB Bankom, od decembra prošle do februara ove godine, mlade ljude iz Srbije nagradila poklonima za useljenje u iznosu od skoro milion dinara.

Sve detaljnije informacije o stambenim kreditima i ovoj akciji mogu se naći na sajtu Komercijalne banke.

