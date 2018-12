Komercijalna banka postigla profit veći od očekivanog

Komercijalna banka je za prvih 11 meseci ove godine ostvarila profit od 7,8 milijardi dinara ili 66 miliona evra i za deset odsto premašila plan profitabilnosti za celu 2018. godinu.

Predsednik Izvršnog odbora Vladimir Medan je u intervjuu za „Večernje novosti“ rekao da je to najbolji poslovni rezultat koji je banka ostvarila poslednjih godina.

„U svim segmentima poslovanja ostvarili smo ili rast ili uštede i to ne na uštrb kvaliteta usluga“, rekao je Medan i naveo da je ta banka lider i po štednji gradjana koja iznosi 1,65 milijardi evra.

Na pitanje da li kamatne stope na dozvoljene minuse mogu da budu niže kao u regionu Medan je rekao da su cene svih usluga i za stanovništvo i za privredu u Srbiji medju najnižima u regionu.

Dodao je da više od 80 odsto zemalja u regionu ima cene usluga i kredita više nego u Srbiji.

„Kod instant kredita, kakav je dozvoljeni minus kamatne stope su u Srbiji više nego u regionu jer kada neki zajam ne zahteva kreditnu analizu i ostavlja mogućnost da klijent u svakom trenutku može da povuče sredstva, to takodje ima cenu“, rekao je Medan.

Istakao je da su američke Federalne rezerve iz negativnih kamatnih stopa izašle na pozitivne, a ako to uradi i Evropska centralna banka u toku 2019. godine da će krediti poskupeti i u Srbiji.

Ogovarajući na pitanje da li sledeće godine očekuje niže troškove na ime osiguranja depozita Medan je rekao da je najavljeno da bi sredinom sledeće godine banke mogle da u osnovicu za plaćanje premija osiguranja obračunavaju samo depozite do 50.000 evra, što bi smanjilo troškove bankama i „moglo da dovede do niže cene kredita“.



Na pitanje da li američki fond „Ripplewood Advisors“ planira da kupi 20 odsto Komercijalne banke Medan je rekao je to pitanje za akcionare, a da menadžment banke nema saznanja o tome osim medijskih navoda.

Komercijalna banka ima mrežu od 202 filijale i ekspoziture u Srbiji sa 2.770 zaposlenih, kao i banke u Republici Srpskoj, Banjaluci i Crnoj Gori.

