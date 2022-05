Konferencija o energetskoj diverzifikaciji u saradnji sa SAD

BEOGRAD – Alternativni načini snabdevanja energetima Srbije glavna je tema konferencije „Srpsko-američki odnosi: strategija energetske diverzifikacije“, koju organizuju Skupština Srbije, ambasade SAD i Izraela.

Konferenciju je otvorio predsednik Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić koji je naveo da je kriza u Ukrajini donela velike potrese u tom polju i primorala mnoge države, naročito u Evropi, da pronalaze nova rešenja i da iz dana u dan traže odgovore na energetske izazove.

Ističe da ni Srbija u tom pogledu nije izuzetak, ali napominje da je za razliku od mnogih drugih, pa i mnogo razvijenijih država, spremnije dočekala te poremećaje.

„Ni jednog dana od početka krize u Ukrajini, nismo imali nestašicu, pa čak ni zastoje u snabdevanju bilo kojom vrstom energenata. Nećemo ni imati takve situacije u budućnosti zato što je naš energetski sistem godinama građen tako da se ne dovede u pitanje stabilnost snabdevanja, čak ni u vanrednim okolnostima kakve su sada“, kazao je Dačić.

Predsednik parlamenta kaže i da je nedavno učešće predsednika Srbije Aleksandra Vučića na svečanosti povodom gradnje terminala za tečni prirodni gas u Aleksandropolisu u Grčkoj, poslednji primer na kojem naša zemlja potvrđuje stratešku otvorenost za nove kanale snabdevanja gasom.

„Mi želimo što više takvih izvora zato što je to u najboljem interesu naše zemlje i naše ekonomije. U isto vreme, moramo da budemo svesni da su ovo ogromni projekti, koji zahtevaju vreme i da preorijentacija nije moguća u kratkom roku. Srbija, dakle, drži širom otvorena vrata što većem broju snabdevača energentima jer to je u našem najboljem interesu. Ali u isto vreme, i iz istih razloga – očuvanja svog interesa i interesa svojih građana i privrede, mora da očuva punu stabilnost svog energetskog tržišta preko izvora koji su i do sada bili dominantni“, naglasio je predsednik parlamenta.

Ponovio je spremnost Srbije da zajedno radi sa SAD kada je reč o energetskim pitanjima, kao i o diverzifikaciji snabdevanja energentima i to još intenzivnije nego ranije.

„Bićemo veoma zadovoljni kada pronađemo svako novo rešenje, rešenje koje znači još veću stabilnost i nezavisnost našeg energetskog sistema i rešenje koje će odgovoriti našim rastućim potrebama. U tom smislu, računam sa partnerskim i konstruktivnim pristupom Sjedinjenih Država i njenih institucija i kompanija, a što se tiče Srbije naša spremnost i otvorenost je u tom smislu nesumnjiva“, naveo je.

Prema njegovim rečima, potrebe Srbije za energijom su u velikom porastu, pre svega zbog rasta privrede i njenih sve većih zahteva za energentima.

Uporedo s tim, dodaje, rastu i potrebe stanovništva, s obzirom na stalni rast životnog standarda.

„Naša stalna obaveza, kao države, je da odgovorimo tim rastućim potrebama, ali na način koji će obezbediti stabilnost, kontinuitet i što je veću moguću nezavisnost kada je reč o snabdevanju energentima“, kazao je Dačić.

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović istakla je pre početka konferencije da je veoma važno da Srbija bude efikasnija i brža kako bi završetkom određenih interkonekcija dobila mogućnost da koristi određene energente i od drugih dobavljača.

Mihajlović je novinarima, pre početka konferencije, kazala da je konferencija veoma važna za Srbiju i da očekuje da će se razgovarati i o tome šta to znači dinamički za našu zemlju, odnosno koliko vremena nam je potrebno da bi smo bili energetski stabilniji.

„Energetska stabilnost jednako je i politička stabilnost“, kazala je Mihajlović i dodala da ceo svet u narednom periodu, s nadom da se rat u Ukrajini završi, očekuju ozbiljne ekonomske, finansijske i energetske krize.

„Ova tema je za nas veoma značajna imajući u vidu sva iskustva koja recimo ima Izrael i tu brzinu napretka u obnovljivim izvorima energije koju su oni učinili, kao i razvoj. Sve su to teme koje su nama značajne i kojima želimo da pošaljemo poruku da Srbija kao centralna država Zapadnog Balkana ima prostora i može da obezbedi svoju energetsku nezavisnost“, navela je Mihajlović.

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil istakao je da je tema energetske diverzifikacije važna za sve, posebno imajući u vidu da će se u narednom periodu videti promene u svetu na tom polju, a naročito u našem regionu.

Iz tog razloga, kako je naveo, pravo je vreme da se razgovara šta je potrebno učiniti kako bi se unapredila energetska diverzifikacija u Srbiji i posebno sta je to što SAD mogu da urade kako bi pomogli Srbiji u tome.

Ambasador Izraela u Srbiji Jahel Vilan kazao je da Izrael i Srbija poslednjih nekoliko godina snažno sarađuju u polju energetike i zahvalio je ministarki Mihajlović koja pruža podršku toj saradnji.

Kako je naveo, nedavno je potpisan i sporazum između dve zemlje o obnovljivim izvorima energije.

Vilan je najavio da će sledeće sedmice biti održan seminar na kojem će se izraelskim kompanijama predstaviti potencijali Srbije na tom polju.

Narodni poslanik i jedan od osnivača Kongresa srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković ukazao je na to da su svi svesni da danas pitanje energetike nije samo ekonomska tema, već i geopolitička.

Istakao je da će Srbija sarađivati sa svojim prijateljima u tom polju i to naročito iz SAD.

Podsetio je da je u Srbiji u američkim kompanijama zaposleno više od 25.000 ljudi i da je saradnja Srbije i SAD u poslednja dva meseca veoma dinamična.

„Sve to pokazuje da je Srbija spremna da sa partnerima iz Evrope i SAD radi na energetskoj diverzifikaciji i po ostalim pitanjima“, kazao je Marinković.

(Tanjug)

