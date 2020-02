Konferencija o podsticajima u zadrugarstvu

NOVI SAD – Doživljavamo renesansu zadrugarstva, a zadruge su odgovor na nekoliko ključnih pitanja, kako opstati na malom i usitnjenom posedu, kako biti produktivan, kako izbeći nakupce i prekupce, prodati svoj proizvod i naplatiti ga, kazao je danas na konferenciji o podsticajima za zadruge u 2020. ministar Milan Krkobabić.

„Zadruge su nada za opstanak 570.000 poljoprivrednih gazdinstava Srbije“, kazao je Krkobabić na konferenciji danas održana Privrednoj komori Vojvodine.

Ministar je naglasio da je akcija Vlade Srbije „500 zadruga u 500 sela“ premašila sva očekivanja jer je od početka njenog sprovođenja 2017. godine do danas osnovano značajno više zadruga.

„Mapa zadrugarstva Srbije uvećana je za 650 fabrika na otvorenom u 650 sela i to je nešto što niko od nas na početku nije očekivao“, naveo je Krkobabić i predočio da je do sada iz republičkog programa namenjenog zadrugarstvu podsticajna sredstva dobilo 152 zadruge.

U 2020. godini za revitalizaciju zadrugarstva u Srbiji opredeljeno je novih 580 miliona dinara, a javni konkurs za dodelu tih sredstava očekuje se u prvoj polovini godine.

Ova druga po redu konferencija u organizaciji Zadružnog saveza Vojvodine na temu zadrugarstva i konkretnih podsticajnih mera koje u ovoj godini sprovode republička i pokrajinska vlada, okupila je više od od dve stotine zvanica.

Pokrajinski sekretar za poloprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević istakao je da je udruživanje imperativ za opstanak sela, da će Pokrajinska vlada nastaviti da ulaže u zadrugarstvo i da ga raduje što su poljoprivrednici prepoznali i zaštitili svoj interes udruživanjem.

Za zadrugare je ovo bila prilika da na jednom mestu čuju kako mogu doći do novca putem konkursa na pokrajinskom i republičkom nivou, a Radojević je istakao da je država učinila ogroman iskorak time što je prepoznala značaj zemljoradničkih zadruga i opredelila za njihovo subvencionisanje konkretna sredstva, koja su izostajala decenijama.

On je podsetio na to da je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu 2017. godine po prvi put predvideo zemljoradničke zadruge kao korisnike bespovratnih sredstava.

Preduslov za sve to, kako je kazao Radojević, bio je nov zakon o zadrugama, koji je stupio na snagu 2016. godine.

Reč je o propisu koji je u dobroj meri rešio pitanje svojine i stvorio osnov za ulaganje u zemljoradničke zadruge, dodao je.

„U prethodne tri godine, zajedno sa zemljoradničkim zadrugama, investirali smo blizu 140 miliona dinara u zadrugarstvo širom Vojvodine. Takođe, postoji i konkurs koji realizuje Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, koji je direktno namenjen samo zemljoradničkim zadrugama i gde je ukupna vrednost subvencija iznosila 50 miliona dinara, što je generisalo investicije od 150 miliona dinara“, rekao je Radojević.

Predsednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov istakao je da su zadruge Vojvodine stale na noge, krenule putem razvoja i investicija i polako idu ka konačnom cilju, a to je da budu osnovni činilac razvoja i organizator života u malim sredinama.

(Tanjug)