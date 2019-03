Konkurs za obuku digitalnih konsultanata do 20. marta

BEOGRAD – Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije objavio je javni poziv za obuku i sertifikaciju stručnjaka u oblasti digitalne transformacije kompanija, koji će biti otvoren do 20. marta.

Selekcija kandidata biće obavljena do 29. marta, a obuka se organizuje tokom aprila i maja, navedeno u zajedničaom saopštenju Centra i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Centar je otvaranjem javnog poziva započeo prvu fazu Programa podrške digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća za 2019. godinu. Cilj programa je da se stvori sveobuhvatna podrška koja je malim i srednjim preduzećima potrebna u tom procesu.

Program zato obuhvata tri ključne faze: obuku i sertifikaciju konsultanata, izradu ekspertske analize i strategije digitalizacije, kao i implementaciju rešenja predviđenih strategijom.

„Primena digitalizacije jedan je od primarnih uslova konkurentnosti i uspeha na inostranom, ali i na domaćem tržištu. Česta prepreka malim i srednjim preduzećima u tom procesu jeste nedostatak eksperata i finansijskih sredstava“, direktor Centra za digitalnu transformaciju PKS Predrag Nikolić.

Kandidati koji sa uspehom prođu proces obuke u okviru prve faze

programa, osim visokokvalitetne edukacije, dobijaju mogućnost da uz adekvatnu naknadu učestvuju u drugoj fazi projekta, objasnio je Nikolić.,

Program obuke, pripremljen u saradnji sa Privrednom komorom Austrije i uz podršku GIZ-a, prvi put je organizovan prošle godine.

Program su uspešno prošla 22 kandidata, koji su sertifikovani od ovlašćenog tela WIFI (Ačredited certification body of the WKO) da izdaje sertifikate pružaocima IT usluga i poslovnim konsultantima sa relevantnim

iskustvom, znanjem i veštinama u oblasti digitalizacije.

„Najvažniji benefit ove obuke jeste što sertifikat ima internacionalno priznanje i podiže vašu konkurentnost na domaćem i inostranom tržištu“, kaže Vladan Dabović koji je prošle godine završio obuku.

Program vode izuzetno stručni ljudi sa velikim iskustvom iz

Austrije, koja je po veličini slična Srbiji, ali privredno mnogo naprednija.

Obuka druge generacije konsultanata sastoji se iz opšteg dela obuke za ekspertsku analizu (opšti modul) koji prolaze svi kandidati.

Nakon toga, polaznici se opredeljuju za jedan od tri specificna

programa digitalne transformacije: u modelima i procesima poslovanja, e-trgovini, e-marketingu i društvenim mrežama i IT sigurnosti i zaštiti podataka.

Treninzi za opšti modul biće održani 13. i 14. aprila, za specifične programe 11. i 12. maja, dok će sertifikacija biti organizovana 27. i 28 maja.

(Tanjug)