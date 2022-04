Konkurs za odrzive biznise do 17. aprila-podrska do 50.000evr

BEOGRAD – Preduzeća iz Srbije koja doprinose pozitivnim održivim i ekološkim društvenim promenama, do 17. aprila mogu da se prijave na petomesečni Program za održive biznise i dobiju pristup stručnoj podršci i investiciji do 50.000 evra.

Sve informacije o konkursu dostupne su na sajtu organizacije „Smart Kolektiv“, a program je namenjen mikro i malim preduzećima, zadrugama i organizacijama iz naše zemlje, koja posluju najmanje dve godine, već ostvaruju prihode na tržištu i žele da razviju strategije daljeg rasta i finansiranja svog poslovanja.

Program za održive biznise je deo Smart Impakt Fonda – Fonda za razvoj održive ekonomije i namenjen je razvoju preduzeća sa jakim društvenim i ekološkim uticajem u Srbiji i njihovoj pripremi za impakt investicije, saopstili su iz Smart kolektiva.

Učesnici programa će zajedno sa timom iskusnih biznis mentora, preduzetnika i investitora tokom pet meseci programa raditi na strategiji biznis razvoja i pripremi za impakt investicije u zemlji i inostranstvu.

Preduzeća sa najvećim potencijalom za dalji razvoj poslovanja i pozitivnog uticaja na zajednice imaće priliku da apliciraju za inovativan finansijski instrument – beskamatnu pozajmicu u vrednosti do 50.000 evra.

Fond za razvoj održive ekonomije je pokrenuo i sprovodi Smart kolektiv, pionirska organizacija u oblasti socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja, sa preko15 godina iskustva u podržavanju pojedinaca, organizacija i preduzeća koja doprinose održivom razvoju društva.

Program za održive biznise deo je petogodišnje strategije i programa Smart Impakt Fond – Fond za razvoj održive ekonomije.

Fond nastoji da pruži dugoročnu stručnu i finansijsku podršku preduzećima u različitim fazama razvoja i da na taj način doprinese razvoju ekonomije sa pozitivnim društvenim uticajem.

Najavljeno je da će kroz ovaj program do 2024. Fond investirati oko pola miliona evra u inicijative i preduzeća koja doprinose održivim i pozitivnim promenama u svojim zajednicama.

Program za održive biznise se sprovodi uz podršku EFSE Preduzetničke akademije, Fondacije za otvoreno društvo i Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Marsalovog fonda SAD i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Smart Impakt Fond je 2020. godine pokrenuo Smart kolektiv uz podršku Evropske Asocijacije za preduzetničku filantropiju i Projekta za unapređenje okvira za davanje, finansiran od strane USAID-a, a koji je sprovela Koalicija za dobročinstvo koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac.

(Tanjug)

