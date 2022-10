Konkurs za socijalno preduzetništvo otvoren do 30. oktobra

BEOGRAD – Konkurs za Regionalni inkubator za socijalno preduzetništvo (RISE), program koji mladima pruža podršku da razviju biznis koji donosi društvene promene, otvoren je do 30. oktobra, najavila je organizacija Smart kolektiv koja sprovodi ovaj program u Srbiji.

Na konkurs mogu da se prijave mladi od 18 do 35 godina iz Srbije i sa Zapadnog Balkana, a izabrani timovi će tokom programa razvijati preduzetničke veštine i dobiti finansijsku podršku za osnivanje svog socijalnog preduzeća.

Ovo je, kako je saopštio Smart, treći ciklus RISE programa kroz koji je do sada prošlo više od 250 preduzetnika i preduzetnica kako bi razvili više od 90 društvenih ideja, dok je 24 projekta ostvarilo i finansijsku podršku, uključujući Vožnjom do samostalnosti, Woman on the way, Mountain Ways i Izađi u bar iz Srbije.

RISE program sastoji se od dve faze – ideacije i inkubacije. Tokom tri meseca faze ideacije učesnici će graditi svoju ideju od nule do biznis modela.

Timovi će dobiti i dodatnu finansijsku i praktičnu podršku da sprovedu svoju ideju i unaprede razvoj svog poslovanja tokom faze Inkubacije.

(Tanjug)

