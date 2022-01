Kovačević (Da se struka pita): Populizam i deljenje para gradjanima pogubno ugroziće javne fina

Predsednik pokreta „Da se struka pita“ (D2SP) Vladimir Kovačević danas je ocenio da će populizam i deljenje para „iz helikoptera“ imati nesagladive posledice na javne finansije Srbije.

„Privreda može očekivati pojačan pritisak Poreske uprave i cedjenje suve drenovine“, naveo je Kovačević u saopštenju.

On je istakao da je jedan od dokaza da su u krizi javne finansije i to što je Ministarstvo finansija odlučilo da se završni računi kompanija za 2021. godinu dostavljaju umesto 30. juna, kao do sada, do 31. marta.

„Ova odluka Ministarstva finansija znači da nedostaje sredstava u budžetu Srbije. Velike tranše kredita državi takodje dospevaju u martu i aprilu“, rekao je Kovačević.

Dodao je da kada se uzmu u obzir i predvidjeni troškovi predizbornih kampanja i troškovi organizovanja predsedničkih, parlamentarnih i gradskih izbora, takva odluka ne može se smatrati slučajnom.

„Inflatorni tok je u sve većem zamahu, sve što se kupuje od roba i nadalje poskupljuje. Zbog toga i zbog nepredvidivosti svi gradjani, privrednici i zaposleni, mogu očekivati ekonomski vrlo nepredvidivu poslovnu godinu“, rekao je Kovačević.

(Beta)

