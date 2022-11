Kovacevski: Razmisljamo da kupimo 10%LNG-a u Grckoj

BEOGRAD – Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski izjavio je danas da vlada te zemlje razmišlja da kupi 10 odsto LNG (tečni prirodni gas) terminala u Aleksandropolisu u Grčkoj, kao i da gradi dodatne gasne interkonektore sa Bugarskom, kojima bi mogla da povežu Srbiju i druge zemlje u regionu.

Na pitanje novinara da li postoje spremni projekti za investiranje u oblasti obnovljivih izvora energije i da li može za njih da se dobije novac od EU, Kovačevski je rekao da ta zemlja danas ima drugačiju poziciju nego pre dve godine.

„Mi smo deblokirali određene aspekte, članica smo Otvorenog Balkana, rešavamo otvorene izazove sa zemljama sa kojima se graničimo, kao i u evropskim integracijama. Projekat u vezi sa novim LNG terminalom je vezan za odluku vlade da kupimo 10 odsto LNG -a u Aleksandropolisu“, naveo je on.

Kovačeski je rekao da je Severna Makedonija u izrade nacrta druge faze povezivanja sa Grčkom gasnim interkonektorom.

„Videćemo da li će biti moguće da povežemo Srbju i druge zemlje u regionu sa Bugarskom. Pričamo o izgradnji dodatnih gasnih interkonektora na relaciji Petrič – Strumica. To će nam omogućiti da imamo tri gasna konketora. Sve su to projekti sa stranim i regionalnim kompanijama, koji imaju kapacitete do jedan gigavat proizvodnje struje“, rekao je on.

Dodao je da namaju u toj zemlji fisklanu fleksibilnost kao Norveška koja ima naftu i gas i da baš zato moramo da u regionu da budemo agilniji, spretniji i kreativniji.

„Hvala Vučiću na njegovoj spremnosti da organizuje ovakvu konferenciju i pozove investitore i stručnjake“, poručio je on.

Kazao je da je Norveška već ulozizla u u Bogdancima u S.Makedoniji u vetropark i da se radi i na hidrocentrali.

„Postoji regionalna sradnja i napisani projekti i sredstva koja su moguća“, dodao je on.

Premijer Crne Gore Dritan Abazović je rekao da i ta zemlja ima projekte koje razvija u toj oblasti,vetro i solarne elektrane.

Kazao je da Norveška realizuje u Albaniji projekat plutajućih solarnih panela i istakao da Crna Gora ima puno mesta na kojima bi to isto moglo da se uradi.

(Tanjug)

