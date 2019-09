Kpač: Čudno je da se Turski tok gradi u tajnosti

BEOGRAD – Neobično je da se veliki projekti poput gasovoda „Turski tok“, koji iz Turske preko Bugarske, Srbije i Mađarske do Austrije treba da poveže ruski gas, rade u tajnosti, izjavio je za današnju „Politiku“ Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energetske zajednice jugoistočne Evrope sa sedištem u Beču.

On je dodao da ne kaže da su iznenađeni što ih Srbija nije obavestila o početku gradnje, ali da nažalost nema dijaloga sa srpskom stranom, pa da ih stoga početak radova mimo očiju javnosti nimalo ne iznenađuje.

Upitan na šta konkretno Energetska zajednica ima zamerke i šta to kompanija „Gastrans“ i Agencija za energetiku Srbije nisu uradile, a gradnja je odmakla, Kopač odgovara da je Sekretarijat u svom mišljenju još u martu ove godine bio vrlo određen.

„Iako je AERS u konačnoj odluci izmenio neke prvobitne uslove, svi naši uslovi nisu bili ispunjeni, naročito deo koji se odnosio na poboljšanje konkurencije. Zato smatramo da se ovom odlukom, takvom kakva je ispala, zapravo krši Treći energetski paket“, kaže Kopač za „Politiku“.

Tu se, dodaje on, posebno misli na njen član o izuzeću nove infrastrukture. Pri tome trenutno ne postoji otvoren dijalog sa srpskom stranom da se ovaj problem reši.

Insistiranje da kapacitet novog gasovoda bude ponuđen svim zainteresovanim stranama na aukciji (i to dugoročno do 20 godina) preinačen je u izuzeti deo Trećeg paketa, i to samo za one subjekte koji su učestvovali u prethodnom market testu.

„Time se, po nama, dodatno ograničava dostupnost u proceduri dodela kapaciteta i isključuju neki drugi subjekti od zakupa istog“, kaže Kopač.

Energetska zajednica je, inače, u svom mišljenju bila vrlo izričita, piše „Politika“. Zatraženo je da se zakupi kapaciteta „Turskog toka“ preko Srbije ustupe i drugima. Sve u cilju da se izbegne da vlasnik gasovoda bude i vlasnik gasa i time spreči monopol što nalaže Treći energetski paket.

