Kriza tokom 2022. nije uticala na rast srpskog IT tržišta

BEOGRAD – Kriza izazvana sukobom Rusije i Ukrajine, koja je obeležila 2022. godinu, nije imala uticaj na rast srpskog IT tržišta, pokazuju podaci sajta za zapošljavanje IT kandidata HelloWorld.rs.

Tako je prethodne godine bilo objavljeno čak 23.000 oglasa za posao, što je za 27 odsto više nego 2021. godini.

Takođe, primećuje se i rast izvoza IKT usluga koji je iznosio čak 2,38 milijardi evra u prvih 11 meseci 2022. prema podacima NBS-a, u odnosu na 2021. godinu kada je iznosio 1,71 milijardi.

Kako je navedeno u saopštenju, krajem godine je zabeležen pad od 17 odsto oglasa, u četvrtom kvartalu u odnosu na treći.

Taj podatak ukazao je na opreznost poslodavaca pri zapošljavanju i uvod u očekivanu krizu zapošljavanja početkom 2023 godine.

Istraživanja pokazuju da su godinama unazada na vrhu liste najtraženijih pozicija programeri koji poznaju Javascript, a osim njih traženi su poznavaci programa kao što su Java, Python, C# i C++, kao i .NET i PHP.

Tokom 2022. godine poslodavci su najviše bili u potrazi za sledećim IT stručnjacima: frontend developer, IT help desk/support, system administrator/engineer, java developer i NET developer.

Prema podacima HelloWorld.rs, najveća potraznja je za mediorima odnosno kandidatima koji imaju između dve i pet godina relevatnog iskustva, a najmanja za početnicima i pojedincima sa malo iskustva.

(Tanjug)

