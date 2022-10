Krkobabić: Još 200 porodica dobilo kuće na selu

U Palati Srbija danas je potpisano još 200 ugovora za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, u organizaciji Ministarstva za brigu o selu, što je ministar Milan Krkobabić ocenio kao jedan od najbitnijih zadataka koje Srbija ima, „zadatak od nacionalnog značaja“.

„Pred nama je da naselimo 150.000 praznih seoskih kuća – to je posao za jednu deceniju, možda i duže. Interesovanje je ogromno, 13 do 15 zahteva stiže dnevno, na godišnjem nivou to je oko 5.000. Sa ljudima sve počinje, bez ljudi sve nestaje. A počinje sa njima, sa ovom četom mališana. Njih 120 koji će krenuti u svoje nove domove. Oni su ta nova snaga sela Srbije“, kazao je Krkobabić, prenelo je ministarstvo.

On je istakao da se projekat nastavlja.

„Imamo političku volju, potvrđenu od strane predsednika Republike Aleksandra Vučića, zatim znanje – punu saradnju sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, ali i neophodna značajna sredstva koja izdvaja i izdvajaće Vlada Srbije. Na nama, kao ministarstvu je da taj posao praktično odradimo“, naveo je Krkobabić.

Naglasio je da će misija trajati „dok se sve seoske kuće ne popune i ako uspemo u tom zadatku onda smo Srbiju stavili na noge“.

Kako je ukazano, danas potpisanim ugovorima dodeljena su bespovratna sredstva za kupovinu 200 seoskih kuća, koje je komisija prethodno odobrila.

Nalaze se u 18 upravnih okruga, 51 jedinici lokalne samouprave, odnosno u 122 sela.

Tako novi dom na selu dobija još 330 ljudi sa 120 dece, i to 130 bračnih i vanbračnih parova, 24 mlada poljoprivrednika i 46 samohranih roditelja sa teritorije čitave Srbije.

Krkobabić je potpisao trojne ugovore sa gradonačelnicima tj. predsednicima opština, na čijim se teritorijama nalaze kuće i dobitnicima bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

„Konačno ćemo imati svoj dom, biće to raj za našu porodicu. Kuća je velika, ima dvorište, a planiramo da zasadimo voćnjak na njivi koja je uz kuću i bavimo se, pored svojih poslova i poljoprivredom“, izjavila je Gordana Rajc koja će sa suprugom i troje dece živeti u selu Čonoplja na severu Bačke.

Samohrana majka Marijana Barzovski, koja ima četvoro dece, a koja će živeti u kući u selu Prigrevica, kod Apatina, rekla je da je presrećna zbog novog doma, jer je do sada bila smeštena po iznajmljenim stanovima.

„Trgovac sam po struci i sigurna sam da ću u novoj sredini brzo naći neki posao. Deca jedva čekaju da se uselimo“, rekla je ona.

Njihova izabrana kuća košta 1,05 miliona dinara, ima 275 metara kvadratnih i 4,3 ari placa.

Predsednik komisije za dodelu ovih sredstava, agroekonomista Milan Prostran, istakao je da ovaj program ima širi kontekst od samog popunjavanja praznih kuća.

„Na ovaj način pospešićemo i poljoprivrednu proizvodnju, klasičnu i organsku proizvodnju, ali i stočarstvo. Na tim mladim ljudima je da učine to domaćinstvo aktivnim“, rekao je on.

Ukazao je da je ideja projekta da se na selu šire porodice, „iako već dosta parova već sada odlazi na selo sa potomstvom“.

„Ovaj program je pravi primer brige države koji posle mnogo godina menja smer kretanja grad – selo i tako čini istorijske pomake po pitanju demografije, ali i privrede u celini“, rekao je Prostran.

Iz grada u selo ovoga puta prelazi 27 podnosilaca prijave.

Najmlađi korisnik ima 18 godina i sa svojom suprugom živeće u kući od 74 metara kvadratnijh i tri ara placa u selu Bošnjane, u opštini Varvarin.

Najjeftinija kuća ovoga puta staje 539.000 dinara, a nalazi se u selu Ilinci, u opštini Šid i ima 39 metara kvadratnih.

Kako je navedeno, 52 kuće koštaju maksimalnih 1,2 miliona dinara i nalaze se pored ostalog u selima opština Šabac, Ćuprija, Trstenik, Bač, Zrenjanin, Kanjiža, Knić, Požarevac.

Do sada je sredstvima iz ovog programa kupljena 1.101 seoska kuća sa okućnicom koje se nalaze u više od 100 jedinica lokalnih samouprava svih delova Srbije.

Iz Ministarstva za brigu o selu su naveli da je, prema broju prijava, interesovanje mladih za pomoć pri kupovini kuća na selu sve veće.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.