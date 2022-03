Krkobabic: Selima po 500.000 dinara za Miholjske susrete

BEOGRAD – Ministarstvo za brigu o selu danas je raspisalo konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije „Miholjski susreti sela“, a kako je izjavio resorni ministar Milan Krkobabić 961 selo koje je već učestvovalo u ovim susretima, učestvovaće i ove godine i dobiti do 500.000 dinara.

Konkurs je otvoren do 29. aprila a prijave podnose jedinice lokalne samouprave, koje same osmišljavaju program, trajanje i mesto održavanja manifestacije, saopštilo je Ministarstvo za brigu o selu.

Predviđeno je da se manifestacije održavaju od 28. juna do 1. decembra, a za ovaj program je u republičkom budžetu odvojeno 43 miliona dinara.

Po jednoj prijavi može se dobiti najviše 500.000 dinara.

Iz Ministarstva podsećaju da je lane za ovaj program izdvojeno 30,5 miliona dinara i da su Miholjski susreti sela okupili oko 100.000 učesnika i posetilaca.

Susreti se organizuju radi obogaćenje društvenog i sportskog života ljudi u selima, negovanja tradicionalnog načina života i kulturno-istorijskog nasleđa.

