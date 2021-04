Krkobabić u Topoli pozvao na dalje udruživanje poljoprivrednika u zadruge

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić posetio je danas Topolu gde je govorio o planiranim programima svog ministarstva, predstavio nedavno usvojen „Program podrške razvoju zadrugarstva dodelom bespovratnih sredstava za unapredjenje poslovanja i tehnološki razvoj zadruga na čitavoj teritoriji Republike Srbije“ i pozvao na dalje udruživanje poljoprivrednika.

„Topola ima osobene i preduzimljive domaćine, očito rešene da budu svoj na svome. Zato je udruživanje i razvoj specijalizovanih voćarskih, vinogradarskih, povrtarskih, stočarskih, a posebno seoskih turističkih zadruga ozbiljan posao koji je pred njima“, kazao je Krkobabić.

Naglasio je i da pomoć države ne sme da izostane, te da mora da bude bar jednaka naporima koji sami zadrugari ulažu.

Ove godine za ovaj državni program namenjen zadrugama opredeljeno je pola milijarde dinara, a uskoro će biti raspisan Javni konkurs za dodelu tih sredstava.

Prema uslovima programa, novoformirane zemljoradničke i poljoprivredne zadruge, one formirane od 2017. godine do dana raspisivanja Javnog konkursa, mogu da računaju na iznos bespovratnih sredstava do 7,5 miliona dinara po zadruzi.

Za stare zemljoradničke i poljoprivredne zadruge, formirane do kraja 2016. godine, biće izdvojeno do 15 miliona dinara po zadruzi.

Novina su zemljoradničke i poljoprivredne zadruge sa pretežnom delatnosti iz oblasti turizma, zanatstva i zadruge čiji su osnivači socijalno ugrožene grupe stanovništva.

Radnoj poseti Topoli i selima te opštine prisustovali su i predsednik Akademijskog odbora za selo SANU Dragan Škorić, predsednik zadružnog saveza Srbije Nikola Mihailović, predstavnici opštinskih službi za poljoprivredu, kao i direktori i članovi zadruga Šumadijskog upravnog okruga.

Predsednik opštine Topola Igor Petrović zahvalio je ministru na poseti i naglasio da ova opština ulaže značajna sredstva za razvoj poljoprivredne proizvodnje u 30 sela svoje opštine.

Istakao je da je država pružila veliku šansu mladim zadrugarima da ostanu da žive i rade na selu.

Naveo je da je i opština planirala oko 12 miliona dinara subvencija za poljoprivredu.

Rečeno je i da se poljoprivredno zemljište u opštini Topola prostire na 28.010 hektara, što je oko 78 odsto ukupne površine te opštine.

Krkobabić je posetu završio obilaskom stočarske zadruge „Vojkovci 2018“, u selu Jarmenovci, koja je iz programa za unapredjenje poslovanja zadruga „500 zadruga u 500 sela“ dobila 7,4 miliona dinara za 25 steonih junica i sada veoma uspešno posluje.Sledeći korak je, prema rečima mladog direktora Nikole Mijailovića, proizvodnja mlečnih preradjevina.

(Beta)

