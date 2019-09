Kroacija Erlajnsu odobreno 13,5 mln evra iz državne kase

ZAGREB – Hrvatska vlada je odobrila danas Kroacija Erlajnsu (Croatia Airlines, CA) 100 miliona kuna (13,5 miliona evra) iz budžetske rezerve, u okviru obezbeđenja preduslova za dokapitalizaciju tog avio-prevoznika kroz stabilizaciju poslovanja.

Reč je o sprovođenju prošlonedeljne vladine odluke, odnosno o uplati prvog dela avansa u korist hrvatske nacionalne avio-kompanije, od ukupno 250 miliona kuna (33,7 miliona evra), za stabilizaciju poslovanja pre dokapitalizacije.

Isplata je predviđena u dve rate – najmanje 100 miliona kuna u 2019. godini, na šta se i odnosi današnja odluka, a preostali iznos do 250 miliona kuna u 2020. godini, prenosi Poslovni dnevnik.

Potpredsednik vlade i ministar finansija Zdravko Marić izjavio je nakon sednice vlade da odluka o sanaciji CA nije samo ekonomska, ali da za nju postoje i ekonomski temelji, između ostalog zbog značaja nacionalnog avio-prevoznika za turizam.

Upitan zašto vlada spasava CA iz budžeta, za razliku od slovenačkog Adria Ervejza i britanskog turoperatora „Tomasa Kuka“ koji ne mogu da računaju na tu vrstu podrške, Marić je rekao da je to „legitimno pitanje prema kojem se treba odgovorno odnositi i postupati“.

„Nisam srećan ni zadovoljan kad do ovakvih situacija dođe, jer do tog trenutka niko puno ne propitkuje niti analizira, nego, kada dođemo u ovakvu situaciju, tada je po pravilu pet do 12, neretko čak 12 i pet“, kazao je Marić, a prenosi agencija Hina.

U slučaju Kroacija Erlajnsa je poznata njegova velika uloga u turizmu i povezanosti Hrvatske sa inostranstvom, naveo je on, ocenjujući da ta kompanija i hrvatske vazdušne luke imaju veliki potencijal.

Na pitanje novinara da li je odluka o pomoći Kroaciji Erlajnsu samo ekonomska ili i politička, odgovorio je da, kada se neko sanira na bilo koji način, ne može se govoriti isključivo o ekonomskim kriterijumima, ali da u konkretnom slučaju i ekonomski kriterijum govori u prilog održanja nacionalnog vazduhoplovnog operatera.

„No, ne treba zanemariti ni činjenicu da je u proteklo vreme bilo dosta izazovnih situacija za avio-prevoznike“, dodao je Marić.

Odluku o spasavanju CA dokapitalizacijom, hrvatska vlada tek treba da obrazloži Evropskoj komisiji, objavio je prošle nedelje Jutanji list, napominjući da bi bez dokapitalizacije ta vazduhoplovna kompanija za tri meseca otišla u stečaj.

(Tanjug)