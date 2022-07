Kupili smo sve sto je moglo da se kupi od energenata u regio

BEOGRAD – Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je Srbija kupila od energenata sve što je moglo u regionu da se kupi, jer se priprema za zimu.

„Nema više gde da se kupi i sve što smo mogli da kupimo u regionu, kupili smo i verujem da ćemo i ugalj da rešimo sa našim kineskim prijateljima, ali treba nam zbog barži da poraste vodostaj Dunava, što se očekuje krajem septembra ili početkom oktobra, kada će barže moći da dovuku ugalj iz luke Konstance“, rekao je Vučić za Pink.

Kaže da može ugalj da se doveze i kargo vozovima, ali da su nam oni već puni.

„Kamionima isto uvozimo sve što možemo i iz BiH i iz svih drugih delova bivše Jugoslavije. Borimo se koliko možemo“, naglasio je Vučić.

Poručio je građanima da moraju da budu svesni da država krvari, ali da se i dalje ne ugrožavaju finansije.

Napomenuo je da ne bi bio problem da u svetu funkcioniše tržište kapitala, ali da to nije slučaj.

„Svuda je inflacija, a novca nigde nema, niko ne daje novac po niskim kamatama, kao da je Sudnji dan“, rekao je Vučić i dodao da Ruminija kao članica EU dobija novac po visokim kamatama od šest odsto, što su nenormalni uslovi, kao i Mađarska i po još višoj kamati.

„Mi imamo dobru finansijsku stabilnost i odajem tu priznanje ministru Malom, jer direktno pregovaramo sa velikim finansijskim investitorima i uspevamo da zakrpimo određene stvari. Sledeća godina će nam biti najteža za vraćanje dugova, jer nam tada dospeva sve od pre 10 godinana i rol over koji smo radili 2012. i 2013. za ranije dugove. Tako da četiri milijarde dugova mi moramo da vratimo sledeće godine. Sve ćemo to da vratimo“, naveo je Vučić.

Istakao je da mora da kaže da građani ne treba da se ljute ako deo od svega što je najavio ne bude ispunjeno, po pitanju projekata, energenata i hrane.

Nisam siguran ćemo moći sve rupe da potkrpimo, dodao je Vučić.

(Tanjug)

